أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأثنين 29/8/2019 في بورصة الدواجن المصرية | تعرف علر سعر الخضار والفاكهة اليوم – سعر الأسماك اليوم في السوق المحلي بمصر

نقدم لكم اليوم زوار موقعا الكرام أسعار الدواجن بمشتقاتها ، حيث شهدت أسعار الدواجن منذ عدة أيام حالة من الاستقرار النسبي، واليوم من خلال تلك المقالة سوف نعرض معكم الأسعار الخاصة بالدواجن الأثنين 29/7/2019، حيث يقوم التجار بالبحث عن أسعار الدواجن لمعرفة السعر الذي سوف يستخدمونه في البيع وتحديد المكسب المرغوب، كما يذكر أن سعر الدواجن البيضاء قد بدأ في الإرتفاع منذ الاسبوع الماضي.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

تعتبر أسعار الدواجن من أبرز الموضوعات التي يهتم بها جميع المستهلكين داخل الدولة المصرية، بالإضافة إلى اهتمام التجار والقائمين على مزارع الدواجن داخل السوق المصري، كما أنه جديراً بالذكر أن أسعار الدواجن تعتمد على سياسة العرض والطلب فكلما كان هناك حالة من التوازن بين الكمية المعروضة وبين الطلب عليها كان هناك استقرار في الأسعار.

أسعار الدواجن اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 24.00 جنيه 24.50 جنيه لحم ساسو كيلو 34.00 جنيه 34.50 جنيه لحم بلدي كيلو 35.00 جنيه 35.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 04.50 جنيه 07.25 جنيه كتكوت ساسو يوم 04.25 جنيه 04.75 جنيه كتكوت بلدي يوم 03.00 جنيه 03.50 جنيه

أسعار البط اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر بط بكيني يوم 03.70 جنيه 04.00 جنيه بط مسكوفي يوم 11.00 جنيه 11.50 جنيه بط مولارد يوم 12.00 جنيه 12.50 جنيه

أسعار البيض اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونه 34.50 جنيه 35.00 جنيه بيض أبيض كرتونه 34.50 جنيه 35.00 جنيه بيض بلدي كرتونه 41.00 جنيه 42.50 جنيه

أسعار الأسماك اليوم الاثنين 29 يوليو في مصر

شهدت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 29 يوليو حالة تراجع للجمبري وللبوري مرة أخرى، بالإضافة إلى استقرار أصناف الأسماك الأخرى.

النوع السعر البلطي 1 31 :34 جنيه البلطي 2 25 :30 جنيه القراميط من 10 :20 جنيه البلطي الأسواني من 15 : 35 جنيه المكرونة المجمدة من19جنيه: 25 جنيه البوري من 48 :إلى 54 جنيه

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 29 يوليو في مصر