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أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأثنين 29/8/2019 في بورصة الدواجن المصرية | تعرف علر سعر الخضار والفاكهة اليوم – سعر الأسماك اليوم في السوق المحلي بمصر

كتب Sara Aliفي آخر تحديث
أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأثنين 29/8/2019 في بورصة الدواجن المصرية | تعرف علر سعر الخضار والفاكهة اليوم – سعر الأسماك اليوم في السوق المحلي بمصر
سعر الدواجن اليوم

نقدم لكم اليوم  زوار موقعا الكرام أسعار الدواجن بمشتقاتها ، حيث شهدت أسعار الدواجن منذ عدة أيام حالة من الاستقرار النسبي، واليوم من خلال تلك المقالة سوف نعرض معكم الأسعار الخاصة بالدواجن الأثنين 29/7/2019، حيث يقوم التجار بالبحث عن أسعار الدواجن لمعرفة السعر الذي سوف يستخدمونه في البيع وتحديد المكسب المرغوب، كما يذكر أن سعر الدواجن البيضاء قد بدأ في الإرتفاع منذ الاسبوع الماضي.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

تعتبر أسعار الدواجن من أبرز  الموضوعات التي يهتم بها جميع المستهلكين داخل الدولة المصرية، بالإضافة إلى اهتمام التجار والقائمين على مزارع الدواجن داخل السوق المصري، كما أنه جديراً بالذكر أن أسعار الدواجن تعتمد على سياسة العرض والطلب فكلما كان هناك حالة من التوازن بين الكمية المعروضة وبين الطلب عليها كان هناك استقرار في الأسعار.

أسعار الدواجن اليوم

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

لحم أبيضكيلو24.00 جنيه24.50 جنيه
لحم ساسوكيلو34.00 جنيه34.50 جنيه
لحم بلديكيلو35.00 جنيه35.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت أبيضيوم04.50 جنيه07.25 جنيه
كتكوت ساسويوم04.25 جنيه04.75 جنيه
كتكوت بلدييوم03.00 جنيه03.50 جنيه

أسعار البط اليوم

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

بط بكينييوم03.70 جنيه04.00 جنيه
بط مسكوفييوم11.00 جنيه11.50 جنيه
بط مولارديوم12.00 جنيه12.50 جنيه

أسعار البيض اليوم

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

بيض أحمركرتونه34.50 جنيه35.00 جنيه
بيض أبيضكرتونه34.50 جنيه35.00 جنيه
بيض بلديكرتونه41.00 جنيه42.50 جنيه

أسعار الأسماك اليوم الاثنين 29 يوليو في مصر

شهدت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 29 يوليو حالة تراجع للجمبري وللبوري مرة أخرى، بالإضافة إلى استقرار أصناف الأسماك الأخرى.

النوعالسعر
 البلطي 1 31 :34 جنيه
البلطي 2 25 :30 جنيه
القراميطمن 10 :20 جنيه
البلطي الأسوانيمن 15 : 35 جنيه
المكرونة المجمدةمن19جنيه: 25 جنيه
البوريمن 48 :إلى 54 جنيه

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 29 يوليو في مصر

  • كيلو الطماطم سعر العرض من 2 جنيه إلى 4 جنيه.
  • كيلو البطاطس سعر العرض من 5 جنيه إلى 7 جنيه.
  • كيلو البصل سعر العرض اليوم 3 جنيه إلى 4 جنيه.
  • كيلو الكوسة سعر العرض اليوم من 5 جنيه إلى 9 جنيه.
  • الفاصوليا الكيلو اليوم الاثنين مستمر عن مستواه المرتفع بشكل ملحوظ من 17 جنيه إلى 27 جنيه.
  • الباذنجان مستمر عند مستويات معقولة بسعر من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه للكيلو.
  • الملوخية سعر العرض للكيلو اليوم من 3 جنيه إلى 4 جنيه.
  • كيلو العنب الأحمر من 8 جنيه.
  • العنب الأصفر من 6 جنيه للكيلو حتى 8 جنيه

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عن الكاتب

Sara Ali

سارة على، مهندسة بحب الكتابه وتتبع المقالات بحب معرفة الاخبار وتحليها

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