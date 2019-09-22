أسعار الدواجن ومشتقاتها من كتاكيت وبط وسمان وغيرها اليوم الأحد 22/9/2019 في المزارع المصرية

يحرص المتابعين لأسعار الدواجن والمهتمون على متابعة أخبار بورصة الدواجن الرئيسية، والتعرف على المناقصات الموجودة بها، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق ومزارع الدواجن والمحلات، ومن خلال تلك المقالة سوف نتعرف على أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأحد 22/9/2019 طبقاً لأسعار البورصة المصرية .







حيث شهدت أسعار الدواجن تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ومن خلال حرصنا في موقع “كلمة دوت أورج” ، فنحن نقوم بتحديث الأسعار يومياً وما يطرأ عليها من تغيير في سوق الدواجن وفي البورصة الرئيسية للدواجن ولدى التجار، كما تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2018، بسبب وفرت الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.

أسعار الدواجن اليوم







النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 23.00 جنيه 23.50 جنيه لحم ساسو كيلو 32.00 جنيه 32.50 جنيه لحم بلدي كيلو 35.00 جنيه 35.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 05.25 جنيه 05.50 جنيه كتكوت ساسو يوم 05.00 جنيه 05.25 جنيه كتكوت بلدي يوم 03.00 جنيه 03.50 جنيه







أسعار الرومي اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت رومي أسمر يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه كتكوت رومي أسمر 300 جرام شهر 34.00 جنيه 34.50 جنيه كتكوت رومي برونزي يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوم 44.00 جنيه 44.50 جنيه

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أسعار البط اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر بط بكيني يوم 05.55 جنيه 06.00 جنيه بط مسكوفي يوم 14.25 جنيه 15.00 جنيه بط مولار يوم 13.50 جنيه 14.00 جنيه

أسعار السمان اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت سمان أسمر بري يوم 02.25 جنيه 02.50 جنيه كتكوت سمان أبيض هجين يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه كتكوت سمان هجين بياض 12 يوم 04.50 جنيه 05.00 جنيه

أسعار البيض اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونه 31.00 جنيه 31.50 جنيه بيض أبيض كرتونه 32.00 جنيه 32.50 جنيه بيض بلدي كرتونه 40.00 جنيه 40.50 جنيه