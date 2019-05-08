أسعار الدولار أمام الجنية اليوم الأربعاء 8-5-2019..بنك عودة يُسجل 17.09 للشراء

شهدت أسعار الدولار أمام الجنية خلال الأسبوعين الماضيين تراجع في كافة البنوك بنحو 18 قرش، ومع بداية التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء استقر سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، واستقر مصرف أبو ظبي كأفضل بنك يُقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 17.15 جنية، وسجل التجاري الدولي أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 17.18 جنية.

أسعار الدولار أمام الجنية

الجدير بالذكر أن أسعار الدولار قد شهدت هبوط متكرر منذ بداية العام الجري 2019 وبلغت قيمة التراجع حتي الآن 68 قرش، واستقر سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر عند 17.11 جنية للشراء مقابل 17.21 للبيع، فيما استقر سعر الدولار في بنك مصر منذ بداية رمضان عند 17.10 للشراء مقابل 17.20 جنية.

البنك سعر الشراء بالجنية سعر البيع بالجنية بنك مصر 17.10 17.20 البنك الأهلي المصري 17.10 17.20 المصرف المُتحد 17.10 17.20 البنك المركزي المصري 17.09 17.22 التجاري الدولي CIB 17.08 17.18 بنك عودة 17.09 17.19 بنك الإسكندرية 17.10 17.20 كريدي أجريكول 17.10 17.20 مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.15 17.22

علماً بأن كافة أسعار الدولار في الجدول السابق مُحدثة وفق آخر تقارير صادرة من البنوك حتي هذه اللحظة، وتشهد أسعار العملات منذ بداية العام الجاري استقرار تام في قيمتها أمام الجنية المصري.

سعر الدولار في السوق السوداء

مع بداية التعاملات الصباحية لليوم الثالث في شهر رمضان الكريم، استقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء عند 17.17 للشراء مقابل 17.25 جنية للبيع، ويأتي تقارب سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء بعد قرار تعويم العملة المصرية أمام العملات الأخري، الأمر الذي جعل قيمة العملات تتحدد في المقام الأول على حالة العرض والطلب في البنوك.