أسعار الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 26 – 6 – 2019 في البنوك والسوق السوداء

نحرص من خلال مقعنا كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي بشأن أحدث وأدق أسعار الدولار الأمريكي الموجودة داخل البنوك الخاصة والحكومية العاملة في جمهورية مصر العربية ، بالإضافة إلى سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء، ونقدم لك أسعار الدولار اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2019، من خلال التقرير التالي.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم

ومن الجدير بالذكر أن أسعار صرف الدولار الأمريكي في الأسواق المصرفية المصرية تؤثر بشكل مباشر عند حدوث حالة من ارتفاع الدولار أو في حالة انخفاض سعر الدولار، على أسعار كافة السلع والمنتجات الموجودة داخل الأسواق المصرية، كما يجب الإشارة إلى كون سعر الدولار الأمريكي كان قد شهد حالة من الاستقرار الملاحظ إلى حد كبير مقابل الجنيه المصري وذلك خلال الشهور الأخيرة من عام 2018 وبدايات العام الجديد 2019.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء في مختلف البنوك

ونقدم لك من خلال الجدول التالي أسعار البيع والشراء الموجودة للدولار الأمريكي في مختلف البنوك سواء البنوك الحكومية أو البنوك الخاصة ، العاملة داخل جمهورية مصر العربية، ووفقًا خر تحديث خاص بأسعار الدولار الأمريكي يذكر أن مصرف أبوظبي الإسلامي كان قد قدم أعلى سعر الصرف من أجل شراء الدولار الأمريكي وقد جاء ذلك بقيمة قد بلغت 16.74 جنيه مصري، في حين يذكر أن سعر الدولار الأمريكي كان قد سجل أقل سعر من أجل البيع مقابل الجنيه المصري، وذلك في بنك الإسكندرية بقيمة قد بلغت 16.77 جنيه.

البنوك المصرية سعر الدولار الشراء مقابل الجنيه المصري سعر الدولار البيع مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في البنك المركزي المصري 16.62 16.75 سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 16.74 16.75 سعر الدولار في بنك مصر 16.74 16.75 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 16.67 16.77 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 16.70 16.80 أسعار الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 16.74 16.84 أسعار الدولار في بنك عودة 16.70 16.80

أسعار الدولار الأمريكي في السوق السوداء

وفيما يخص أسعار الدولار اليوم الأربعاء 26 يوليو 2019 في السوق السوداء، يذكر أن أسعار الدولار في السوق السوداء قد شهدت حالة من الاستقرار، فقد وصل سعر الدولار اليوم سوق سوداء إلى متوسط سعر 16.78 جنيهًا.