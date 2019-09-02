أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2 – 9 – 2019

يهتم الكثير من الأشخاص في مصر والعالم العربي بمتابعة أدق وأحدث أسعار تداول وصرف الدولار الأمريكي في مختلف البنوك ، والأسواق العالمية الاقتصادية ، وبالتالي يبحث قطاع كبير من الأشخاص عن سعر العملة الأمريكية بشكل دائم ، ومن هنا يحرص موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي يحتوى مختلف الأسعار الخاصة بتداول الدولار الأمريكي بشكل يومي في السوق المصري.







ومن الجدير بالذكر أن أسعار الدولار الأمريكي كانت قد شهدت حالة من الهدوء والاستقرار في مصر خلال الأشهر الأخيرة الماضية ، ومن المتوقع أن يستمر هذا الهدوء وأن يصاحبه حالة من الانخفاض خلال الشهور القادمة ، ومن خلال النقاط التالية نوضح أحدث وأدق أسعار تداول الدولار الأمريكي لليوم الإثنين الموافق 2 – 9 – 2019 ، في مختلف البنوك المصرية.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم في البنوك​​​​​​​







بنك التنمية الصناعية

16.510 جنيه للشراء.







16.610 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

16.5100 جنيه للشراء.

16.6100 جنيه للبيع.

بنك المشرق

16.510 جنيه للشراء.

16.6100 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك عودة

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك البركة

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

البنك الزراعي المصري

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

16.510 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك مصر

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك بلوم

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

16.490 جنيه للشراء.

16.590 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

16.480 جنيه للشراء.

16.580 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

16.480 جنيه للشراء.

16.580 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

16.480 جنيه للشراء.

16.580 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

16.479 جنيه للشراء.

16.611 جنيه للبيع.