أسعار الدولار اليوم الأحد 28 يوليو 2019 في البنوك الحكومية والخاصة بمصر

نقدم لكم من خلال موقعنا كلمة دوت أورج تقرير مفصل فيما يتعلق بأحدث وأدق أسعار الدولار الأمريكي الموجودة في مختلف البنوك الحكومية أو الخاصة العاملة داخل جمهورية مصر العربية ، وذلك لليوم الأحد الموافق 28 من شهر يوليو لعام 2019 ، وكانت أسعار الدولار قد شهدت حالة من الاستقرار والهدوء خلال الفترة الأخيرة ، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار موجة من الانخفاضات والتراجع خلال الفترة المقبلة.
أسعار الدولار اليوم الأحد في البنوك الحكومية والخاصة بمصر
- بنك البركة
16.570 جنيه مصري للشراء.
16.670 جنيه مصري للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
16.570 جنيه مصري للشراء.
16.670 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإستثمار العربي AIB
16.570 جنيه مصري للشراء.
16.670 جنيه مصري للبيع.
- بنك المشرق
16.570 جنيه مصري للشراء.
16.670 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإسكندرية
16.570 جنيه مصري للشراء.
16.670 جنيه مصري للبيع.
- بنك قناة السويس
16.570 جنيه مصري للشراء.
16.670 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
16.570 جنيه مصري للشراء.
16.670 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري الخليجي
16.570 جنيه مصري للشراء.
16.670 جنيه مصري للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
16.560 جنيه مصري للشراء.
16.670 جنيه مصري للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
16.560 جنيه مصري للشراء.
16.670 جنيه مصري للبيع.
- بنك عودة
16.560 جنيه مصري للشراء.
16.670 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي المصري
16.560 جنيه مصري للشراء.
16.660 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر
16.560 جنيه مصري للشراء.
16.670 جنيه مصري للبيع.
- بنك اتش اس بى سى HSBC
16.560 جنيه مصري للشراء.
16.660 جنيه مصري للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي
16.560 جنيه مصري للشراء.
16.660 جنيه مصري للبيع.
- بنك كريدى أجريكول
16.560 جنيه مصري للشراء.
16.660 جنيه مصري للبيع.
- بنك بلوم
16.560 جنيه مصري للشراء.
16.660 جنيه مصري للبيع
- بنك التعمير والإسكان
16.560 جنيه مصري للشراء.
16.660 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي اليوناني
16.560 جنيه مصري للشراء.
16.660 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري لتنمية الصادرات
16.570 جنيه مصري للشراء.
16.670 جنيه مصري للبيع.
- المصرف المتحد
16.550 جنيه مصري للشراء.
16.650 جنيه مصري للبيع.
- البنك المركزي المصري
16.554 جنيه مصري للشراء.
16.674 جنيه مصري للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
16.550 جنيه مصري للشراء.
16.650 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
16.550 جنيه مصري للشراء.
16.650 جنيه مصري للبيع.
- المصرف العربي الدولي
16.550 جنيه مصري للشراء.
16.650 جنيه مصري للبيع.
التعليقات