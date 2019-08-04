أسعار الدولار اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 في البنوك العاملة بمصر

ترتبط أسعار العديد من السلع والمنتجات المختلفة داخل مصر بارتفاع أو انخفاض سعر الدولار الأمريكي في السوق المصري ، وبناء على ذلك يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث بشكل مستمر عن أدق واحدث الأسعار المتعلقة بالدولار الأمريكي في البنوك المصرية ، وهو ما نحرص على تقديمه لك بشكل مستمر ويومي من خلال موقع كلمة دوت أورج.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم الأحد في البنوك العاملة بمصر

بنك الإستثمار العربي AIB

16.540 جنيه مصري للشراء.

16.640 جنيه مصري للبيع

البنك العقاري المصري

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

بنك التنمية الصناعية

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

بنك التعمير والإسكان

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

المصرف العربي الدولي

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع

بنك كريدى أجريكول

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع

بنك البركة

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.650 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري الخليجي

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

بنك بلوم

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع

البنك الأهلي اليوناني

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

بنك قناة السويس

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

المصرف المتحد

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

بنك المشرق

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

البنك المصرى لتنمية الصادرات

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

بنك عودة

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

البنك المركزي المصري

16.502 جنيه مصري للشراء.

16.624 جنيه مصري للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.