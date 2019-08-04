أسعار الدولار اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 في البنوك العاملة بمصر

ترتبط أسعار العديد من السلع والمنتجات المختلفة داخل مصر بارتفاع أو انخفاض سعر الدولار الأمريكي في السوق المصري ، وبناء على ذلك يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث بشكل مستمر عن أدق واحدث الأسعار المتعلقة بالدولار الأمريكي في البنوك المصرية ، وهو ما نحرص على تقديمه لك بشكل مستمر ويومي من خلال موقع كلمة دوت أورج.
أسعار الدولار الأمريكي اليوم الأحد في البنوك العاملة بمصر
- بنك الإستثمار العربي AIB
16.540 جنيه مصري للشراء.
16.640 جنيه مصري للبيع
- البنك العقاري المصري
16.530 جنيه مصري للشراء.
16.630 جنيه مصري للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
16.530 جنيه مصري للشراء.
16.630 جنيه مصري للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
16.530 جنيه مصري للشراء.
16.630 جنيه مصري للبيع.
- بنك التعمير والإسكان
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- المصرف العربي الدولي
16.530 جنيه مصري للشراء.
16.630 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي المصري
16.530 جنيه مصري للشراء.
16.630 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر
16.530 جنيه مصري للشراء.
16.630 جنيه مصري للبيع
- بنك كريدى أجريكول
16.520 جنيه مصري للشراء.
16.620 جنيه مصري للبيع
- بنك البركة
16.530 جنيه مصري للشراء.
16.630 جنيه مصري للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
16.530 جنيه مصري للشراء.
16.650 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري الخليجي
16.530 جنيه مصري للشراء.
16.630 جنيه مصري للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي
16.530 جنيه مصري للشراء.
16.630 جنيه مصري للبيع.
- بنك بلوم
16.530 جنيه مصري للشراء.
16.630 جنيه مصري للبيع
- البنك الأهلي اليوناني
16.530 جنيه مصري للشراء.
16.630 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
16.530 جنيه مصري للشراء.
16.630 جنيه مصري للبيع.
- بنك قناة السويس
16.530 جنيه مصري للشراء.
16.630 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
16.520 جنيه مصري للشراء.
16.620 جنيه مصري للبيع.
- المصرف المتحد
16.520 جنيه مصري للشراء.
16.620 جنيه مصري للبيع.
- بنك المشرق
16.520 جنيه مصري للشراء.
16.620 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصرى لتنمية الصادرات
16.520 جنيه مصري للشراء.
16.620 جنيه مصري للبيع.
- بنك اتش اس بى سى HSBC
16.520 جنيه مصري للشراء.
16.620 جنيه مصري للبيع.
- بنك عودة
16.510 جنيه مصري للشراء.
16.610 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإسكندرية
16.510 جنيه مصري للشراء.
16.610 جنيه مصري للبيع.
- البنك المركزي المصري
16.502 جنيه مصري للشراء.
16.624 جنيه مصري للبيع.
- البنك التجاري الدولي CIB
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.620 جنيه مصري للبيع.
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