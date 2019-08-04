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أسعار الدولار اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 في البنوك العاملة بمصر

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
أسعار الدولار اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 في البنوك العاملة بمصر
سعر الدولار أمام الجنيه في مصر

ترتبط أسعار العديد من السلع والمنتجات المختلفة داخل مصر بارتفاع أو انخفاض سعر الدولار الأمريكي في السوق المصري ، وبناء على ذلك يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث بشكل مستمر عن أدق واحدث الأسعار المتعلقة بالدولار الأمريكي في البنوك المصرية ، وهو ما نحرص على تقديمه لك بشكل مستمر ويومي من خلال موقع كلمة دوت أورج.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم الأحد في البنوك العاملة بمصر

  • بنك الإستثمار العربي AIB

16.540 جنيه مصري للشراء.

16.640 جنيه مصري للبيع

  • البنك العقاري المصري

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

  • بنك التنمية الصناعية

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الكويت الوطني NBK

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

  • بنك التعمير والإسكان

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.600 جنيه مصري للبيع.

  • المصرف العربي الدولي

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي المصري

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

  • بنك مصر

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع

  • بنك كريدى أجريكول

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع

  • بنك البركة

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.650 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المصري الخليجي

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

  • البنك العربي الأفريقي الدولي

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

  • بنك بلوم

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع

  • البنك الأهلي اليوناني

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

  • بنك مصر إيران التنمية

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

  • بنك قناة السويس

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

  • المصرف المتحد

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

  • بنك المشرق

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المصرى لتنمية الصادرات

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

  • بنك اتش اس بى سى HSBC

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

  • بنك عودة

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الإسكندرية

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المركزي المصري

16.502 جنيه مصري للشراء.

16.624 جنيه مصري للبيع.

  • البنك التجاري الدولي CIB

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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