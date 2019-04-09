نقدم لكل متابعينا تقرير مفصل عن أسعار الدولار اليوم الأربعاء 10-4-2019 تعرف على أسعار تداول العملة الأمريكية في البنوك، كما سنقدم في هذا التقرير أخبار عن كل ما يخص الدولار الأمريكي من صعود وهبوط له، بالإضافة لمتوسط سعر الدولار كل يوم مع التحديث الفوري واللحظي للأسعار فور تغيرها في البنوك المصرية، وكذلك كيفية اعتماد المستثمرون في جميع أنحاء العالم علي الأصول المالية المعتمدة علي الدولار الأمريكي في كافة التعاملات.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 10-4-2019

إذا نظرنا إلى سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية فسنجد أن العملة الخضراء شهدت حالة من التراجع الملحوظ بداية من أول شهر مارس الماضي، ثم استقرت العملة خلال هذا الأسبوع ليبلغ متوسط سعر الشراء في معظم البنوك 17.26 إلى 17.28 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.36 إلى 17.38 جنيه، ونرصد لكم من خلال هذا الجدول سعر الدولار اليوم في أكثر من 25 بنك محدث بشكل دوري.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبوظبي الإسلامي 17.29 17.38 اتش اس بى سى HSBC 17.28 17.38 البنك التجاري الدولي (CIB) 17.28 17.38 البنك المصري الخليجي 17.28 17.38 البنك الأهلي اليوناني 17.28 17.38 البنك الأهلي الكويتي 17.28 17.38 كزيدي أجريكول 17.28 17.38 بنك قناة السويس 17.28 17.38 بنك المشرق 17.28 17.38 بنك البركة 17.28 17.38 بنك عودة 17.28 17.38 بنك التعمير والإسكان 17.28 17.38 البنك العقاري المصري العربي 17.28 17.38 بنك الاستثمار العربي AIB 17.28 17.38 بنك الكويت الوطني NBK 17.28 17.38 بنك التنمية الصناعية 17.28 17.38 البنك العربي الأفريقي الدولي 17.27 17.37 البنك المصري لتنمية الصادرات 17.27 17.37 المصرف العربي الدولي 17.27 17.37 بنك بلوم 17.27 17.37 بنك مصر إيران التنمية 17.27 17.37 البنك الزراعي المصري 17.26 17.36 المصرف المتحد 17.26 17.36 بنك الإسكندرية 17.26 17.36 بنك مصر 17.26 17.36 البنك الأهلي المصري 17.26 17.36 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.26 17.36 البنك المركزي المصري 17.26 17.39

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سجلت العملة الخضراء خلال الفترة الماضية انخفاضاً تدريجياً، فقد سجلت العملة الخضراء اليوم داخل السوق السوداء قيمة 17.30 للشراء، وقيمة 17.40 عند البيع، وقد تراجع سعر صرف الدولار في الفترة الأخيرة بعد العديد من القرارات الحكومية التي انتهجتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لتقليل الواردات والاعتماد على المنتج المحلي لتغطية حاجة السوق المصري.

اعتماد المستثمرون الأجانب على الأصول المالية المعتمدة علي الدولار الأمريكي

وفيما يخص اقتصاد الدول المتقدمة الكبري نجد أن بعض العملات ومنها اليوان الصيني، والذي يعتبر أحد المنافسين الرئيسيين للدولار الأمريكي، كان مصدر اهتمام كبير لدي الصينيين، فالآن نجد أن المنافس الرئيسي للدولار الأمريكي هو اليوان الصيني، فالاقتصاد الصيني الآن هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما يتوقع الخبراء الاقتصاديون صعود اليوان الصيني خلال العقود القادمة ليصبح في المرتبة الأولي، حيث تقوم الحكومة الصينية حالياً باتخاذ كافة الخطوات وتنفيذ المشاريع الضخمة، وكذلك احتلال العالم من خلال منتجاتها، كما تقوم الحكومة الصينية في الفترة الحالية باستخدام اليوان الصيني في كافة المعاملات سواء كانت التجارية المحلية أو الدولية.

برجاء ترك تعليق بتوقعاتكم لسعر الدولار خلال الأيام القادمة.

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