أسعار الدولار اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2019 في البنوك المصرية

تستحوذ أسعار الدولار الأمريكي على انتباه العالم أجمع ، ويرجع ذلك لكون العملة الأمريكية هي العملة الأولى والأهم والأكثر تداولًا وتأثيرًا على مستوى العالم أجمع ، ونحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي يعرض أدق وأحدث التفاصيل المتعلقة بصرف وتداول الدولار الأمريكي في الأسواق المصرية ، ومن خلال النقاط التالية نوضح لك أحدث أسعار بيع وشراء الدولار الأمريكي في مختلف البنوك سواء كانت تلك البنوك الحكومية أو الخاصة العاملة بمصر ، وذلك فيما يتعلق باليوم الأربعاء الموافق 21 من شهر أغسطس لعام 2019.
ومن الجدير بالذكر أن أسعار الدولار الأمريكي قد شهدت ارتفاعًا بسيطًا في بداية التعاملات بالبنك الأهلي الكويتي ، مع حالة من الاستقرار في مختلف البنوك؟
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 21 أغسطس في البنوك المصرية
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
16.560 جنيه للشراء.
16.650 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
16.550 جنيه للشراء.
16.650 جنيه للبيع.
- بنك البركة
16.550 جنيه للشراء.
16.650 جنيه للبيع.
- البنك المصري الخليجي
16.550 جنيه للشراء.
16.650 جنيه للبيع.
- البنك المصري لتنمية الصادرات
16.550 جنيه للشراء.
16.650 جنيه للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
16.550 جنيه للشراء.
16.650 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
16.550 جنيه للشراء.
16.650 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس
16.550 جنيه للشراء.
16.650 جنيه للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
16.550 جنيه للشراء.
16.650 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد
16.550 جنيه للشراء.
16.650 جنيه للبيع.
- بنك الإستثمار العربي AIB
16.550 جنيه للشراء.
16.650 جنيه للبيع.
- بنك المشرق
16.550 جنيه للشراء.
16.650 جنيه للبيع.
- بنك عودة
16.550 جنيه للشراء.
16.650 جنيه للبيع.
- بنك اتش اس بى سى HSBC
16.550 جنيه للشراء.
16.650 جنيه للبيع.
- بنك كريدى أجريكول
16.540 جنيه للشراء.
16.640 جنيه للبيع.
- بنك بلوم
16.540 جنيه للشراء.
16.640 جنيه للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
16.540 جنيه للشراء.
16.640 جنيه للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي
16.540 جنيه للشراء.
16.630 جنيه للبيع.
- المصرف العربي الدولي
16.540 جنيه للشراء.
16.640 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية
16.530 جنيه للشراء.
16.630 جنيه للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي
16.530 جنيه للشراء.
16.630 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان
16.530 جنيه للشراء.
16.630 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي اليوناني
16.530 جنيه للشراء.
16.630 جنيه للبيع.
- البنك المركزي المصري
16.528 جنيه للشراء.
16.661 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري
16.520 جنيه للشراء.
16.620 جنيه للبيع.
- بنك مصر
16.520 جنيه للشراء.
16.620 جنيه للبيع.
- البنك الزراعي المصري
16.520 جنيه للشراء.
16.620 جنيه للبيع.
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