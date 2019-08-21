أسعار الدولار اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2019 في البنوك المصرية

تستحوذ أسعار الدولار الأمريكي على انتباه العالم أجمع ، ويرجع ذلك لكون العملة الأمريكية هي العملة الأولى والأهم والأكثر تداولًا وتأثيرًا على مستوى العالم أجمع ، ونحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي يعرض أدق وأحدث التفاصيل المتعلقة بصرف وتداول الدولار الأمريكي في الأسواق المصرية ، ومن خلال النقاط التالية نوضح لك أحدث أسعار بيع وشراء الدولار الأمريكي في مختلف البنوك سواء كانت تلك البنوك الحكومية أو الخاصة العاملة بمصر ، وذلك فيما يتعلق باليوم الأربعاء الموافق 21 من شهر أغسطس لعام 2019.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار الدولار الأمريكي قد شهدت ارتفاعًا بسيطًا في بداية التعاملات بالبنك الأهلي الكويتي ، مع حالة من الاستقرار في مختلف البنوك؟

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 21 أغسطس في البنوك​​​​​​​ المصرية

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.560 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

بنك البركة

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

بنك المشرق

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

بنك عودة

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

بنك بلوم

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

16.540 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

16.528 جنيه للشراء.

16.661 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

بنك مصر

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

البنك الزراعي المصري

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.