أسعار الدولار اليوم الإثنين 08-07-2019 في البنوك المصرية

تراجع سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 08-07-2019 أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بينما استقر سعر الدولار في بعض البنوك الأخرى ، فسعر الدولار في البنك الأهلي مستقر وغيره من البنوك، مقارنة بمستوى الدولار وسعره في نهاية التعاملات أمس الأحد، وسعر الدولار يهتم به جميع المستوردين وأغلب المستثمرين لأنه يعد العملة الرسمية في الاستيراد والتصدير وننشر هنا أسعار الدولار اليوم الإثنين 08-07-2019.

سعر الدولار اليوم

انخفض سعر الدولار اليوم الإثنين بنحو (قرش واحد) في مصرف أبو ظبي الإسلامي فأصبح سعرالدولار 16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع، أما سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين فأصبح 16.57 جنيها للشراء و16.67 جنيها للبيع ، أما بنك أجريكول فكان الاستقرار من نصيبه وكان سعر الدولار بنفس سعر الدولار في البنك الأهلي المصري.

وحافظ بنك الأسكندرية على سعر الدولار به عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع، وهو نفس مستوى الدولار في البنك التجاري الدولي.

واستقر سعر صرف الدولار في بنوك قناة السويس، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.58 جنيه للشراء وللبيع عند 16.68 جنيه للبيع ، وهو ثابتا عند سعر الدولار أمس الأحد.

جدول أسعار الدولار اليوم