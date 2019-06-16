نتابع معكم أسعار الدولار اليوم الإثنين 17-6-2019 تابع أسعار تداول العملة الأمريكية في بنوك مصر، حيث يشهد سعر صرف الدولار هذه الفترة انخفاضاً مستمراً في القيم نتيجة لاعتماد الحكومة المصرية على المنتج المحلي وتقليل حجم الواردات، وبناء عليه فإنه من المتوقع أن يستمر انخفاض السعر خلال الفترة المقبلة أيضاً، حيث يتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، فكلما زاد المعروض وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار، يعتبر الدولار الأمريكي في الوقت الحالي العملة السائدة والأكثر تداولاً في جميع أنحاء العالم، كما انه العملة الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يساوي 100 سنت.

أسعار الدولار اليوم الإثنين 17-6-2019 تابع أسعار تداول العملة الأمريكية في بنوك مصر

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 16.72 16.81 16 ساعة بنك التنمية الصناعية 16.71 16.81 10 ساعات بنك مصر 16.71 16.81 7 أيام البنك المصري الخليجي 16.71 16.81 14 ساعة المصرف المتحد 16.71 16.81 10 ساعات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.71 16.81 3 أيام كريدي أجريكول 16.71 16.81 14 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 16.71 16.81 13 ساعة بنك البركة 16.71 16.81 6 أيام اتش أس بي سي HSBC 16.71 16.81 13 ساعة بنك المشرق 16.71 16.81 6 أيام البنك الأهلي المصري 16.71 16.81 7 أيام بنك عودة 16.71 16.81 17 ساعة بنك بلوم 16.70 16.80 6 أيام بنك الاستثمار العربي AIB 16.70 16.80 7 أيام بنك قناة السويس 16.70 16.80 16 ساعة بنك الإسكندرية 16.69 16.79 16 ساعة بنك مصر إيران التنمية 16.69 16.79 7 أيام البنك المصري لتنمية الصادرات 16.69 16.79 16 ساعة البنك المركزي المصري 16.69 16.81 10 ساعات البنك العربي الأفريقي الدولي 16.68 16.78 6 أيام المصرف العربي الدولي 16.68 16.78 7 أيام بنك التعمير والإسكان 16.68 16.78 7 أيام البنك الأهلي اليوناني 16.68 16.78 7 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 16.67 16.77 7 أيام

سعر صرف الدولار اليوم في مصر

يعد سعر الدولار من أهم الأشياء التي تحظى بنسبة بحث كبيرة، حيث يؤثر سعر الدولار على كافة السلع المستوردة وكذلك سعر البنزين والطاقة وأيضاً على أسعار الذهب، ويتهافت الناس لمعرفة البنك صاحب السعر الأفضل بهدف تحويل الدولارات إلي الجنية المصري والعكس، وذلك لعدة أسباب من أهمها قيام مجموعة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج بعملية تحويل الأموال بالعملة الأمريكية إلى ذويهم بمصر.

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