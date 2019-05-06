أسعار الدولار اليوم الإثنين 6-5-2019 أمام الجنية المصري..بنك مصر يُسجل 17.10 للشراء

شهدت أسعار الدولار اليوم في أول أيام شهر رمضان الكريم استقرار ملحوظ أمام الجنية المصري، وفق تقرير التعاملات الصباحية للبنوك في مصر، واستقر مصرف أبو ظبي الإسلامي كأعلى سعر لشراء الدولار بنحو 17.15 للشراء، فيما سجل سعر صرف الدولار في بنك القاهرة 17.12 للشراء مقابل 17.22 للبيع، ونتابع معكم سعر الدولار اليوم على مدار اليوم عبر موقعنا كلمة دوت أورج.

أسعار الدولار اليوم

وواصلت أسعار الدولار استقرارها لليوم الثاني على التوالي في جميع البنوك، ونُقدم لكم سعر الدولار في كافة البنوك، حيث قدم بنك عودة أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 17.18 جنية، وإليكم أحدث أسعار الدولار اليوم.

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك مصر 17.10 17.20 بنك عودة 17.08 17.18 بنك المشرق 17.11 17.21 البنك الأهلي المصري 17.10 17.20 البنك التجاري الدولي CIB 17.10 17.20 البنك المركزي المصري 17.10 17.23 البنك العربي الإفريقي 17.10 17.20 بنك HSBC 17.14 17.24 بنك القاهرة 17.12 17.22

وسجلت قيمة الدولار في بنك قطر الوطني 17.12 للشراء مقابل 17.22 للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك بلوم مصر عند 17.11 للشراء مقابل 17.22 للبيع، وأخيراً في بنك الإسكندرية سجل 17.10 للشراء مقابل 17.20 جنية للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

تشهد السوق السوداء في مصر حالة من الركود التي تسببت في استقرار قيمة العملة منذ فترات طويلة وتحديداً من بعد قرار تعويم الجنية المصري، وبناء عليه أصبح الإتجاه الآن من المواطنين على البنوك وليس على أسواق العملة كما كان قبل التعويم، واستقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء عند 17.17 للشراء مقابل 17.27 للبيع.