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أسعار الدولار اليوم الاثنين 15-4-2019 تابع أسعار العملة الأمريكية في البنوك

كتب محمد يحيى آخر تحديث

نقدم لكل متابعينا تقرير مفصل عن أسعار الدولار اليوم الاثنين 15-4-2019 تابع أسعار العملة الأمريكية في البنوك، كما سنقدم في هذا التقرير أخبار عن كل ما يخص الدولار الأمريكي من صعود وهبوط له، بالإضافة لمتوسط سعر الدولار كل يوم مع التحديث الفوري واللحظي للأسعار فور تغيرها في البنوك المصرية، وكذلك كيفية اعتماد المستثمرون في جميع أنحاء العالم علي الأصول المالية المعتمدة علي الدولار الأمريكي في كافة التعاملات.

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم الاثنين 15-4-2019

إذا نظرنا إلى سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية فسنجد أن العملة الخضراء شهدت حالة من التراجع الملحوظ بداية من أول شهر مارس الماضي، ثم استقرت العملة خلال هذا الأسبوع ليبلغ متوسط سعر الشراء في معظم البنوك من 17.26 إلى 17.28 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر البيع من 17.36 إلى 17.38 جنيه، ونرصد لكم من خلال هذا الجدول سعر الدولار اليوم في أكثر من 25 بنك محدث بشكل دوري.

البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
مصرف أبوظبي الإسلامي17.2917.383 أسابيع
اتش اس بي سي HSBC17.2817.385 ساعات
بنك قناة السويس17.2817.386 ساعات
البنك العقاري المصري العربي17.2817.38يوم واحد
بنك الكويت الوطني NBK17.2817.387 ساعات
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية17.2817.38أسبوعين
بنك البركة17.2817.383 أسابيع
البنك المصري لتنمية الصادرات17.2717.37يوم واحد
البنك المصري الخليجي17.2717.378 ساعات
البنك الأهلي اليوناني17.2717.37أسبوعين
بنك التعمير والإسكان17.2717.3723 ساعة
بنك بلوم17.2717.373 أسابيع
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)17.2717.3710 ساعات
بنك المشرق17.2717.374 أيام
المصرف العربي الدولي17.2717.3710 ساعات
بنك عودة17.2717.3710 ساعات
بنك التنمية الصناعية17.2717.379 ساعات
بنك الإستثمار العربي AIB17.2717.3710 ساعات
المصرف المتحد17.2617.366 ساعات
البنك التجاري الدولي (CIB)17.2617.36أسبوعين
البنك العربي الأفريقي الدولي17.2617.36يوم واحد
بنك الإسكندرية17.2617.36يوم واحد
كريدي أجريكول17.2617.369 ساعات
البنك المركزي المصري17.2517.384 ساعات
بنك مصر17.2517.354 أيام
البنك الأهلي المصري17.2517.354 أيام
بنك مصر إيران التنمية17.2517.353 ساعات
البنك الزراعي المصري17.2517.35يوم واحد

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سجلت العملة الخضراء خلال الفترة الماضية انخفاضاً تدريجياً، فقد سجلت العملة الخضراء اليوم داخل السوق السوداء قيمة 17.30 للشراء، وقيمة 17.40 عند البيع، وقد تراجع سعر صرف الدولار في الفترة الأخيرة بعد العديد من القرارات الحكومية التي انتهجتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لتقليل الواردات والاعتماد على المنتج المحلي لتغطية حاجة السوق المصري.

اعتماد المستثمرون الأجانب على الأصول المالية المعتمدة علي الدولار الأمريكي

وفيما يخص اقتصاد الدول المتقدمة الكبري نجد أن بعض العملات ومنها اليوان الصيني، والذي يعتبر أحد المنافسين الرئيسيين للدولار الأمريكي، كان مصدر اهتمام كبير لدي الصينيين، فالآن نجد أن المنافس الرئيسي  للدولار الأمريكي هو اليوان الصيني، فالاقتصاد الصيني الآن هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما يتوقع الخبراء الاقتصاديون صعود اليوان الصيني خلال العقود القادمة ليصبح في المرتبة الأولي، حيث تقوم الحكومة الصينية حالياً باتخاذ كافة الخطوات وتنفيذ المشاريع الضخمة، وكذلك احتلال العالم من خلال منتجاتها، كما تقوم الحكومة الصينية في الفترة الحالية باستخدام اليوان الصيني في كافة المعاملات سواء كانت التجارية المحلية أو الدولية.

تحديث: أسعار الدولار اليوم السبت 13-4-2019

  • يشهد سعر الدولار اليوم السبت 13-04-2019 في البنوك المصرية حالة من الاستقرار، حيث استقرت الأسعار في جميع البنوك المصرية، وقد سجل السعر في البنك الزراعي المصري مبلغ 17.25 للشراء بينما سجل سعر البيع 17.35 جنيه، أما البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) فقد سجل سعر الشراء 17.27 جنيه بينما سجل سعر البيع 17.37 جنيه.
  • ثبات أسعار الدولار اليوم في بنوك مصر مع بداية التعاملات المسائية، حيث استقرت الأسعار عند نفس القيم.
  • تحرك طفيف في سعر صرف الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل 17.27 للشراء، و17.37 في حالة البيع.

برجاء ترك تعليق بتوقعاتكم لسعر الدولار خلال الأيام القادمة.

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عن الكاتب

محمد يحيى

اسمي محمد يحي السيد أعمل في مجال التدوين والكتابة منذ عام 2013، عملت لدى الكثير من المواقع والمجلات الكبيرة مثل موقع نجوم مصرية، عملي الأساسي مهندس مدني، أحب السفر والقراءة والإطلاع

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