نقدم لكل متابعينا تقرير مفصل عن أسعار الدولار اليوم الاثنين 15-4-2019 تابع أسعار العملة الأمريكية في البنوك، كما سنقدم في هذا التقرير أخبار عن كل ما يخص الدولار الأمريكي من صعود وهبوط له، بالإضافة لمتوسط سعر الدولار كل يوم مع التحديث الفوري واللحظي للأسعار فور تغيرها في البنوك المصرية، وكذلك كيفية اعتماد المستثمرون في جميع أنحاء العالم علي الأصول المالية المعتمدة علي الدولار الأمريكي في كافة التعاملات.

أسعار الدولار اليوم الاثنين 15-4-2019

إذا نظرنا إلى سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية فسنجد أن العملة الخضراء شهدت حالة من التراجع الملحوظ بداية من أول شهر مارس الماضي، ثم استقرت العملة خلال هذا الأسبوع ليبلغ متوسط سعر الشراء في معظم البنوك من 17.26 إلى 17.28 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر البيع من 17.36 إلى 17.38 جنيه، ونرصد لكم من خلال هذا الجدول سعر الدولار اليوم في أكثر من 25 بنك محدث بشكل دوري.

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبي الإسلامي 17.29 17.38 3 أسابيع اتش اس بي سي HSBC 17.28 17.38 5 ساعات بنك قناة السويس 17.28 17.38 6 ساعات البنك العقاري المصري العربي 17.28 17.38 يوم واحد بنك الكويت الوطني NBK 17.28 17.38 7 ساعات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.28 17.38 أسبوعين بنك البركة 17.28 17.38 3 أسابيع البنك المصري لتنمية الصادرات 17.27 17.37 يوم واحد البنك المصري الخليجي 17.27 17.37 8 ساعات البنك الأهلي اليوناني 17.27 17.37 أسبوعين بنك التعمير والإسكان 17.27 17.37 23 ساعة بنك بلوم 17.27 17.37 3 أسابيع البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 17.27 17.37 10 ساعات بنك المشرق 17.27 17.37 4 أيام المصرف العربي الدولي 17.27 17.37 10 ساعات بنك عودة 17.27 17.37 10 ساعات بنك التنمية الصناعية 17.27 17.37 9 ساعات بنك الإستثمار العربي AIB 17.27 17.37 10 ساعات المصرف المتحد 17.26 17.36 6 ساعات البنك التجاري الدولي (CIB) 17.26 17.36 أسبوعين البنك العربي الأفريقي الدولي 17.26 17.36 يوم واحد بنك الإسكندرية 17.26 17.36 يوم واحد كريدي أجريكول 17.26 17.36 9 ساعات البنك المركزي المصري 17.25 17.38 4 ساعات بنك مصر 17.25 17.35 4 أيام البنك الأهلي المصري 17.25 17.35 4 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.25 17.35 3 ساعات البنك الزراعي المصري 17.25 17.35 يوم واحد

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سجلت العملة الخضراء خلال الفترة الماضية انخفاضاً تدريجياً، فقد سجلت العملة الخضراء اليوم داخل السوق السوداء قيمة 17.30 للشراء، وقيمة 17.40 عند البيع، وقد تراجع سعر صرف الدولار في الفترة الأخيرة بعد العديد من القرارات الحكومية التي انتهجتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لتقليل الواردات والاعتماد على المنتج المحلي لتغطية حاجة السوق المصري.

اعتماد المستثمرون الأجانب على الأصول المالية المعتمدة علي الدولار الأمريكي

وفيما يخص اقتصاد الدول المتقدمة الكبري نجد أن بعض العملات ومنها اليوان الصيني، والذي يعتبر أحد المنافسين الرئيسيين للدولار الأمريكي، كان مصدر اهتمام كبير لدي الصينيين، فالآن نجد أن المنافس الرئيسي للدولار الأمريكي هو اليوان الصيني، فالاقتصاد الصيني الآن هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما يتوقع الخبراء الاقتصاديون صعود اليوان الصيني خلال العقود القادمة ليصبح في المرتبة الأولي، حيث تقوم الحكومة الصينية حالياً باتخاذ كافة الخطوات وتنفيذ المشاريع الضخمة، وكذلك احتلال العالم من خلال منتجاتها، كما تقوم الحكومة الصينية في الفترة الحالية باستخدام اليوان الصيني في كافة المعاملات سواء كانت التجارية المحلية أو الدولية.

تحديث: أسعار الدولار اليوم السبت 13-4-2019

يشهد سعر الدولار اليوم السبت 13-04-2019 في البنوك المصرية حالة من الاستقرار، حيث استقرت الأسعار في جميع البنوك المصرية، وقد سجل السعر في البنك الزراعي المصري مبلغ 17.25 للشراء بينما سجل سعر البيع 17.35 جنيه، أما البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) فقد سجل سعر الشراء 17.27 جنيه بينما سجل سعر البيع 17.37 جنيه.

السبت 13-04-2019 في البنوك المصرية حالة من الاستقرار، حيث استقرت الأسعار في جميع البنوك المصرية، وقد سجل السعر في البنك الزراعي المصري مبلغ 17.25 للشراء بينما سجل سعر البيع 17.35 جنيه، أما البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) فقد سجل سعر الشراء 17.27 جنيه بينما سجل سعر البيع 17.37 جنيه. ثبات أسعار الدولار اليوم في بنوك مصر مع بداية التعاملات المسائية، حيث استقرت الأسعار عند نفس القيم.

في بنوك مصر مع بداية التعاملات المسائية، حيث استقرت الأسعار عند نفس القيم. تحرك طفيف في سعر صرف الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل 17.27 للشراء، و17.37 في حالة البيع.

برجاء ترك تعليق بتوقعاتكم لسعر الدولار خلال الأيام القادمة.

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