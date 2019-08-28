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أسعار الدولار اليوم الخميس 28 من أغسطس لعام 2019

كتب أحمد عامرفي آخر تحديث
أسعار الدولار اليوم الخميس 28 من أغسطس لعام 2019
سعر الدولار

ننشر لك عزيزي متابع موقع كلمة أسعار الدولار اليوم حيث يستمر الدولار في حالة من الثبات النبسي في البنوك الحكومية والبنوك الخاصة علي حسب نهاية تداولات أمس الاربعاء  وأيضا إستقرار ملحوظ في السوق السوداء ،حيث سجل في أخر عمليات التداول  16.53 جنية للسعر الشراء ، وسجل لسعر البيع 16.63 جنية،  في أخر مستجددات بيانات البنك المركزي المصري ، ويجدر بالذكر أن حالة استقرار  سعر الدولار الأونة الأخيرة ترجع الي الجهود الكبيرة والخطوات الثابتة التي تتخذها الدولة المصرية منذ شهور ،  في دفع عجلة الأستثمار  ومحاولة  رفع الإحتياطي النقدي حيث بلغ الإحتياطي  حسب التصريحات الأخيرة للبنك المركزي  إلي أكثر من 36 مليار دولار .

وفي سياق أخر  تعتبر عملة الدولار الامريكي  هي العملة رقم 1 عالميا، فهي عملة أكبر دولة في العالم الحديث ، وهي الولايات المتحدة الأمريكية ، وتعتبر الأكثر تداولا في جميع أنحاء العالم، ولذلك  يحدث لها كثير من التغيرات في أسعارها في الدقيقة الواحدة، وليس الأرتفاع والإخفاض في سعرها علي مستوي دولة واحدة فقط بل علي جميع دول العالم،ويؤدي التغير في أسعارها إلي تغير العديد من السلع والمنتجات  .

أسعار صرف الدولار اليوم

من خلال الجدول التالي  نستعرض معكم صرف الدولار اليوم البنوك المصرية
البنوك المصريةسعر الشراءسعر  البيع
 البنك المركزي المصري16.5316.63
 البنك الأهلي المصري16.5216.63
 بنك مصر16.5216.62
 بنك الإسكندرية16.5316.63
البنك التجاري الدولي16.5116.61
 بنك أبوظبي الإسلامي16.5316.63
 بنك عودة16.5416.64

السوق السوداء

في السوق السوداء شهد الدولار حالة من الأستقرار، حيث استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري 16.54 لسعر الشراء  ،مقابل 16.64 لسعر البيع،  وذلك بعد  سيطرة الحكومة المصرية أسعار الدولار قوانين ملزمة لشركات الصرافة .

 

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عن الكاتب

أحمد عامر

اعشق الكلمه ومؤمن بها احب الرياضة ومجال الفضاء والفلك من مواليد القاهرة درست التجارة وهدفي نقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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