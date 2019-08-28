أسعار الدولار اليوم الخميس 28 من أغسطس لعام 2019

ننشر لك عزيزي متابع موقع كلمة أسعار الدولار اليوم حيث يستمر الدولار في حالة من الثبات النبسي في البنوك الحكومية والبنوك الخاصة علي حسب نهاية تداولات أمس الاربعاء وأيضا إستقرار ملحوظ في السوق السوداء ،حيث سجل في أخر عمليات التداول 16.53 جنية للسعر الشراء ، وسجل لسعر البيع 16.63 جنية، في أخر مستجددات بيانات البنك المركزي المصري ، ويجدر بالذكر أن حالة استقرار سعر الدولار الأونة الأخيرة ترجع الي الجهود الكبيرة والخطوات الثابتة التي تتخذها الدولة المصرية منذ شهور ، في دفع عجلة الأستثمار ومحاولة رفع الإحتياطي النقدي حيث بلغ الإحتياطي حسب التصريحات الأخيرة للبنك المركزي إلي أكثر من 36 مليار دولار .

وفي سياق أخر تعتبر عملة الدولار الامريكي هي العملة رقم 1 عالميا، فهي عملة أكبر دولة في العالم الحديث ، وهي الولايات المتحدة الأمريكية ، وتعتبر الأكثر تداولا في جميع أنحاء العالم، ولذلك يحدث لها كثير من التغيرات في أسعارها في الدقيقة الواحدة، وليس الأرتفاع والإخفاض في سعرها علي مستوي دولة واحدة فقط بل علي جميع دول العالم،ويؤدي التغير في أسعارها إلي تغير العديد من السلع والمنتجات .

أسعار صرف الدولار اليوم

من خلال الجدول التالي نستعرض معكم أسعار صرف الدولار اليوم في البنوك المصرية