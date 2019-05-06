أسعار الدولار اليوم بمصر 6-5-2019 بختام التعاملات | العُملة الأمريكية تتراجع وتصل لحاجز 17.09 جنيه ببعض البنوك

هي سلسلة من التراجعات شاهدتها العملة الأمريكية الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك منذ تاريخ فبراير 2019 من بدايات العام الحالي، ولقد أرجع الخبراء أسرار التراجع للعملة الأمريكية لعدة عوامل محلية وعالمية أثرت بسعر الدولار الأمريكي دولياً أمام سلة العملات أو محلياً مُقابل الجنيه المصري .

ولقد كان بالتأكيد لتعافي الاقتصاد المصري وازدياد الثقة الإتمانية والاستثمارية فيه عامل كبير للغاية لكي تحقق مصر عبر عملتها الوطنية تقدم ملحوظ مقابل الدولار، ولا شك أن هذا انعكس على مستويات الاحتياطي النقدي من الدولار داخل القطاع المصرفي بمصر كلياً، واليوم 6 مايو 2019 شهد الدولار تراجع جديد وصل لحاجز انخفاض 17.09 جنيه للشراء بعدد من البنوك .. وعبر التقرير هذا نرصد لكم أحدث أسعار الدولار بالبنوك المصرية الآن .

أحدث أسعار الدولار اليوم بالبنوك – تعاملات المساء

حيث سجل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين بالبنك الأهلي المصري سعر 17.10 جنيه للشراء، و 17.20 جنيه للبيع، وكذلك الحال بالنسبة لبنوك الإسكندرية والقاهرة ومصر والعربي الإفريقي.

ولكنه بعدد من البنوك سجل تراجع جديد ليصل لسعر 17.09 جنيه للشراء، و 17.19 جنيه للبيع، وذلك ببنوك قطر الوطني وبنك عودة .

وسجل الدولار أعلى سعر شراء وبيع اليوم بالمصرف المتحد ليسجل سعر 17.13 للشراء وللبيع 17.22 جنيه، تبعه بنوك البركة ومصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل سعر شراء 17.12 وسعر بيع 17.22 جنيه .

وعن سعر الدولار اليوم الاثنين 6 مايو 2019 بمصر وفق سعر البنك المركزي المصري فلقد سجل، 17.093 للشراء وللبيع 17.221 جنيه .