ارتفاع جديد.. تعرف على أسعار الدولار اليوم في سوريا الجمعة 24 يناير في السوق الموازي مقابل الليرة

ارتفاع جديد.. تعرف على أسعار الدولار اليوم في سوريا الجمعة 24 يناير في السوق الموازي مقابل الليرة

أسعار الدولار اليوم في سوريا الجمعة 24-1-2020 في البنك المركزي والسوق الموازي هذا ما سوف نتناوله في مقالنا اليوم حيث أن سعر الدولار يهم جميع المواطنين ومن جميع الطبقات من مستثمرين أو عامة الشعب نظراً لقوة تأثير الدولار على عديد السلع والخامات الأساسية، أسعار الدولار كما نعلم ارتفعت بشكل كبير جدا مقابل الليرة السورية حيث وصل سعر صرف الدولار في دمشق اليوم إلى 1055 ليرة للبيع، بينما سجل سعر 1040 للشراء.

محدث سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة الجمعة 24-1-2020

في حلب سجل الدولار الأمريكية سعر 1053 للبيع، و 1039 ليرة للشراء، وهذا في السوق السوداء التي تعد المؤثر الأكبر على سعر الدولار في سوريا أما اسعار الدولار في البنك المركزي فهي مستقرة عند 435 ليرة للشراء و 438 ليرة للبيع .

أسعار الدولار اليوم في سوريا بالسوق الموازي

عبر الجدول التالي نلقي الضوء على أسعار الدولار اليوم في سوريا لأغلب المحافظات السورية:

المحافظة سعر البيع سعر الشراء درعا 1055 1040 طرطوس 1055 1040 حمص 1055 1040 ادلب 1060 1045 حماه 1056 1041 دير الزور 1056 1041 منبج 1056 1041 الحسكة 1056 1041 الرقة 1056 1041 الميادين 1056 1041 القامشلي 1056 1041

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

الليرة السورية تشهد سقوط تام أمام الدولار واليورو وأغلب العملات الرئيسية نظرا للعقوبات التي يفرضها النظام الدولي على حكومة بشار الأسد ووفق أخر التحديث لأسعار العملات في سوريا جاء الأسعار كالتالي: