ارتفاع جديد.. تعرف على أسعار الدولار اليوم في سوريا الجمعة 24 يناير في السوق الموازي مقابل الليرة
أسعار الدولار اليوم في سوريا الجمعة 24-1-2020 في البنك المركزي والسوق الموازي هذا ما سوف نتناوله في مقالنا اليوم حيث أن سعر الدولار يهم جميع المواطنين ومن جميع الطبقات من مستثمرين أو عامة الشعب نظراً لقوة تأثير الدولار على عديد السلع والخامات الأساسية، أسعار الدولار كما نعلم ارتفعت بشكل كبير جدا مقابل الليرة السورية حيث وصل سعر صرف الدولار في دمشق اليوم إلى 1055 ليرة للبيع، بينما سجل سعر 1040 للشراء.
محدث سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة الجمعة 24-1-2020
في حلب سجل الدولار الأمريكية سعر 1053 للبيع، و 1039 ليرة للشراء، وهذا في السوق السوداء التي تعد المؤثر الأكبر على سعر الدولار في سوريا أما اسعار الدولار في البنك المركزي فهي مستقرة عند 435 ليرة للشراء و 438 ليرة للبيع .
أسعار الدولار اليوم في سوريا بالسوق الموازي
عبر الجدول التالي نلقي الضوء على أسعار الدولار اليوم في سوريا لأغلب المحافظات السورية:
|المحافظة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|درعا
|1055
|1040
|طرطوس
|1055
|1040
|حمص
|1055
|1040
|ادلب
|1060
|1045
|حماه
|1056
|1041
|دير الزور
|1056
|1041
|منبج
|1056
|1041
|الحسكة
|1056
|1041
|الرقة
|1056
|1041
|الميادين
|1056
|1041
|القامشلي
|1056
|1041
أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم
الليرة السورية تشهد سقوط تام أمام الدولار واليورو وأغلب العملات الرئيسية نظرا للعقوبات التي يفرضها النظام الدولي على حكومة بشار الأسد ووفق أخر التحديث لأسعار العملات في سوريا جاء الأسعار كالتالي:
- سجل اليورو سعر 1164 للبيع مقابل 1148 للشراء.
- الجنية الاسترليني سجل 1383 للبيع مقابل 1363 ليرة للشراء.
- الليرة التركية سجلت 177 للبيع مقابل 175 للشراء.
- الريال السعودي سجل 177 للبيع مقابل 175 للشراء.