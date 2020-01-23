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أخبار إقتصادية

ارتفاع جديد.. تعرف على أسعار الدولار اليوم في سوريا الجمعة 24 يناير في السوق الموازي مقابل الليرة

بواسطة مصطفى عبده 0
أسعار الدولار اليوم في سوريا أسعار الدولار اليوم في سوريا

أسعار  الدولار اليوم في سوريا الجمعة 24-1-2020 في البنك المركزي والسوق الموازي هذا ما سوف نتناوله في مقالنا اليوم حيث أن سعر الدولار يهم جميع المواطنين ومن جميع الطبقات من مستثمرين أو عامة الشعب نظراً لقوة تأثير الدولار على عديد السلع والخامات الأساسية، أسعار الدولار كما نعلم ارتفعت بشكل كبير جدا مقابل الليرة السورية حيث وصل سعر صرف الدولار في دمشق اليوم إلى 1055 ليرة للبيع، بينما سجل سعر 1040 للشراء.

محدث سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة الجمعة 24-1-2020

في حلب  سجل الدولار الأمريكية سعر 1053 للبيع، و 1039 ليرة للشراء، وهذا في السوق السوداء التي تعد المؤثر الأكبر على سعر الدولار في سوريا أما اسعار الدولار في البنك المركزي فهي مستقرة عند 435 ليرة للشراء و 438 ليرة للبيع .

أسعار الدولار اليوم في سوريا بالسوق الموازي 

عبر الجدول التالي نلقي الضوء على أسعار الدولار اليوم في سوريا لأغلب المحافظات السورية:

المحافظةسعر البيعسعر الشراء
درعا10551040
طرطوس10551040
حمص10551040
ادلب10601045
حماه10561041
دير الزور10561041
منبج10561041
الحسكة10561041
الرقة10561041
الميادين10561041
القامشلي10561041

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

الليرة السورية تشهد سقوط تام أمام الدولار واليورو وأغلب العملات الرئيسية نظرا للعقوبات التي يفرضها النظام الدولي على حكومة بشار الأسد ووفق أخر التحديث لأسعار  العملات في سوريا جاء الأسعار كالتالي:

  • سجل اليورو سعر 1164 للبيع مقابل 1148 للشراء.
  • الجنية الاسترليني سجل 1383 للبيع مقابل 1363 ليرة للشراء.
  • الليرة التركية سجلت 177 للبيع مقابل 175 للشراء.
  • الريال السعودي سجل 177 للبيع مقابل 175 للشراء.

مصطفى عبده

    مصطفى عبده , 20 سنة من محافظة الاسكندرية، أعمل كمحرر لدى موقع نجوم مصرية، وموقع كلمة دوت أورج، طالب بكلية الاداب قسم تاريخ بجامعة الاسكندرية ، محب للقراءة والتدوين، مهتم بكرة القدم والاحداث الرياضية بصفة عامة، ومتابعة اخبار الاقتصاد واسعار العملات.

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