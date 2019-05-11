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أسعار الدولار اليوم مقابل الجنية المصري السبت 11-5-2019 في بنوك مصر

كتب عبد العزيز علي آخر تحديث

شهدت أسعار الدولار اليوم في مصر لليوم الثاني على التوالي استقرار تام في قيمتها أمام الجنية المصري في كافة البنوك، وذلك تزامناً مع العطلة الرسمية للبنوك، ويتوقف الدولار في الوقت الحالي وبعد تعويم العملة المصرية على العرض والطلب في المقام الأول، حيث استقر سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة عند 17.12 للشراء مقابل 17.22 للبيع.

أسعار الدولار اليوم

الجدير بالذكر أن أسعار الدولار منذ أول يوم في الشهر الكريم شهر رمضان والدولار شهد حالة من الانخفاض التدريجي، واستقر مساء أمس واليوم نتيجة للعطلة الرسمية في البنوك، وقد سجل الدولار وفق آخر تحديث من بنك الإسكندرية 17.08 للشراء مقابل 17.18 للبيع.

أسعار الدولار اليوم مقابل الجنية المصري السبت 11-5-2019 في بنوك مصر

ونتابع معكم على مدار اليوم أسعار الدولار في البنوك، خاصةً وأن بكام الدولار النهارده أحد أبرز أسئلة المواطنين في الوقت الحالي، نظراً لإرتباط قيمة العملة الأمريكية بأغلب أسعار السلع في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار اليوم في البنوك قد سجل في بنك بلوم 17.08 للشراء مقابل 17.18 للبيع، وسجل في المصرف المتحد 17.08 للشراء مقابل 17.18 للبيع، واستقرت قيمة الورقة الخضراء في كل من بنك عودة والتعمير والإسكان عند 17.07 للشراء مقابل 17.17 للبيع، وإليكم جدول أسعار الدولار اليوم مُحدث الآن.

البنك سعر الشراء بالجنية سعر البيع بالجنية
مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.15 17.22
المصرف المتحد 17.08 17.18
كريدي أجريكول 17.08 17.18
بنك الإسكندرية 17.08 17.18
بنك مصر 17.07 17.17
البنك التجاري الدولي CIB 17.06 17.16
البنك الأهلي المصري 17.07 17.17
البنك العربي الأفريقي الدولي 17.07 17.17
بنك التعمير والإسكان 17.07 17.17

ويُقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الورقة الخضراء بقيمة 17.15 مقابل الدولار الواحد، بينما يُسجل التجاري الدولي أقل سعر للبيع بنحو  17.16 جنية، واستقر سعر الدولار في السوق السوداء عند 17.17 للشراء مقابل 17.25 للبيع.

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عن الكاتب

عبد العزيز علي

عبد العزيز على، طالب بالفرقة الرابعة ميكانيكا قوي، أعمل في مجال الصحافة الالكترونية منذ أكثر من 4 سنوات

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