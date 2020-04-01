أسعار الدولار بمصر اليوم: هبط في الإسكندرية واستقر بـ10 بنوك

شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020، استقرارًا في 10 بنوك، فيما تراجع السعر بمقدار قرشٍ واحدٍ في بنك الإسكندرية، وذلك مقارنة بمستوى الأسعار يوم أمس الثلاثاء.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع بانخفاض قرش واحد عن أمس، فيما استقرت أسعار الورقة الخضراء في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصر اليوم

وفي سياق الحديث عن أسعار الدولار في مصر اليوم، فقد ثبت السعر عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، في بنوك:

القاهرة

التعمير والإسكان

قناة السويس

التجاري الدولي

العربي الإفريقي

البركة

كما استقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع، وثبت في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه، و15.80 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وكان محافظ البنك المركزي قد صرح في مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد، أن مصر تمتلك 45 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي، فيما تحتاج 25 مليار دولار فقط، ما يمكّن البنك المركزي من تنفيذ خططه ووقف أي تجاوزت في سوق الصرف، مشيرًا إلى أنه من الوارد أن يحدث انخفاض آخر في قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وينشر موقع “كلمة” قائمة بأسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020، خدمة للقراء الذي يبحثون كثيرًا عن أسعار الورقة الخضراء في البنوك المختلفة في مصر، إذ جاء كالتالي:

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15,73 جم

البنك الأهلي المصري يقدم أقل سعر لبيع الدولار 15,63 جم