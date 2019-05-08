أسعار الدولار بمصر اليوم 8 مايو 2019 | شامل مُتابعة مُؤشرات العُملة الأمريكية بالبنوك المصرية

سعر الدولار بمصر وما يترافق مع مؤشرات من بيانات تتجه نحو الانخفاض منذ بداية العام الحالي 2019 وبالتحديد مع بدايات شهر فبراير من العام ذاته، أصبحت حالة تعم القطاع المصرفي بمصر، عنوانها أن سعر الدولار يتراجع، وبالتأكيد تلك حالة خالفت ما سبقها من أعوام رافقت قرار تعويم العملة والتي شهدت صعود كبير مقابل الجنيه .

وبهذا التقرير الذي يرصد أحدث سعر للعملة الأمريكية بالبنوك المصرية، سوف نتابع أسعار الدولار اليوم بتاريخ 8 مايو 2019، مع متابعة مؤشرات حركة الدولار عبر فترات التعامل داخل قطاع الصرف بمصر، والإعلان بالأرقام عن أحدث التغيرات أن وجدت .

سعر الدولار الآن بالبنوك المصرية 8 مايو 2019

وفيما يلي النقل الدقيق لأحدث سعر للدولار الآن داخل بنوك مصر، وذلك حسب ما تم إعلانه من مؤشرات وبيانات صادرة رسمياً عن المصارف المصرية ليوم الأربعاء الموافق 8 مايو والتي أكدت أن أسعار الدولار داخل مصر ألان هي كالتالي :

بنك البركة : سعر الدولار شراء 17.12 أما السعر بيع 17.22 .

مصرف أبو ظبي : سعر الدولار اليوم شراء 17.12 وسعر البيع 17.22 .

بنك سايب : سعر الدولار للشراء سجل اليوم 17.12 وسعر البيع سجل 17.22 .

بنك المشرق سجل الدولار فيه اليوم للشراء 17.12 وسجل للبيع 17.22 .

البنك المصري الخليجي : سجل الدولار سعر شراء فيه اليوم 17.12 وسجل سعر بيع 17.22 .

أما البنك الأهلي المصري فلقد سجل الدولار اليوم 8 مايو سعر شراء 17.10 وسجل سعر بيع 17.20، وكذلك هو حال سعر العملة الأمريكية اليوم ببنوك القاهرة والإسكندرية والمصرف العربي الدولي .

وسجل الدولار سعر شراء 17.09 وسعر بيع 17.19 ببنوك قطر الوطني والتجاري الدولي .

وسجل اليوم 8 مايو 2019 الدولار سعر داخل البنك المركزي المصري، شراء 17.096 وسعر بيع 17.221 .