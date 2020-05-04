أسعار الدولار ترتفع مقابل اليورو والإسترليني بسبب تصريحات لترامب

شهدت أسعار الدولار الدولار الأمريكي ارتفاعًا، خلال تعاملات اليوم الإثنين، 4 مايو 2020، وذلك مقابل سلة من العملات الأجنبية، وعلى رأسها اليورو الإسترليني، في ظل عودة التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بشأن حقيقة مصدر فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين بسوء التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما هدّدها مجددًا بفرض رسوم جمركية، الأمر الذي أثر أيضًا، على أسعار النفط في العالم في تعاملات اليوم.

أسعار الدولار اليوم

وقال ترامب إنه يعتقد أن فيروس كورونا قد نشأ في مختبر للفيروسات في مدينة ووهان الصينية، لكن معهد ووهان الصيني للفيروسات المدعوم من الدولة الصينية رفض هذه الإدعاءات.

وارتفعت أسعار الدولار اليوم على المستوى العالمي، فمع حلول الساعة 8:34 صباحًا بتوقيت جرينتش، صعد الدولار أمام اليورو بنحو 0.4% إلى مستوى 1.0938 دولار، فيما هبط بنسبة 0.2% أمام الين الياباني مسجلاً 106.74 ين، كما جاءت الارتفاع أمام باقي العملات على النحو التالي:

ارتفع الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.5% إلى مستوى 1.2445 دولار.

صعد الدولار أمام العملة السويسرية بنحو 0.3% مسجلا 0.9641 فرنك.

ارتفع أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3% إلى 99.396 بعد أن سجل مستوى 99.470 في وقت مبكر من اليوم.

الدولار وأزمة فيروس كورونا

ويأتي ارتفاع أسعار الدولار عالميًّا، في ظل تطورات فيروس كورونا المستجد، إذ تخطت الإصابات به حاجز الـ3.5 مليون إصابة حول العالم، بينهم نحو من مليون و200 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية.