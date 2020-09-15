شهدت أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، تباينا في البنوك، إذ سجل سعر صرف الورقة الخضراء ارتفاعًا بمقدار قرش واحد في بنك أبو ظبي الإسلامي، فيما سجل السعر استقرارًا في عددٍ من البنوك، وعلى رأسها بنكي الأهلي المصري، ومصر، وذلك مقارنة بأسعار ختام تعاملات يوم أمس الإثنين.

ويُسجل سعر صرف الدولار، استقرارًا خلال هذه الفترة، خصوصًا في ظل عودة ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، فيما يُفضل كثيرٌ من المستثمرين والمواطنين العاديين، اقتناء الذهب، رغم تذبذب أسعاره، إلا أنه ما زال أفضل الملاذات الآمنة، في الوقت الذي يشهد الاقتصاد العالمي ضبابية، بفعل الأزمات المختلفة، وأبرزها أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وحرب التصريحات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

أسعار الدولار في مصر اليوم 15 سبتمبر

وننشر من خلال موقعنا “كلمة” أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، خدمة للقراء المهتمين بمعرفة سعر العملة الأمريكية مقابل العملة المحلية، في جميع البنوك، وذلك على النحو الآتي:

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع (بارتفاع قرش), البنك الأهلي المصري: 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع (مستقر). بنك مصر: 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع (مستقر). بنك كريدي أجريكول: 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع (مستقر). بنك القاهرة: 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع (مستقر). البنك التجاري الدولي: 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع (مستقر). البنك العربي الإفريقي: 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع (مستقر). بنك البركة: 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع (مستقر). بنك التعمير والإسكان: 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع (مستقر). بنك الإسكندرية: 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع (مستقر).

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر

وفي سياق نشر أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء، فإن احتياطي النقد الأجنبي في مصر، قد ارتفع بنحو 51 مليون دولار في شهر أغسطس الماضي، ليسجل 38.366 مليون دولار، مقابل 38.315 مليون دولار في شهر يوليو 2020، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 40.1 مليار دولار بنهاية “2020-2021″، ثم إلى 51 مليار دولار بحلول “2024-2025”.

وفي تصريحات تلفزيونية لطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، فإنه من المتوقع أن تحصل مصر على على الشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2020، ويونيو 2021 على التوالي، إذ كانت مصر قد طلبت قرضا طارئا بقيمة 2.8 مليار دولار وقرضًا آخر بقيمة 5.2 مليار دولار من البنك الدولي.