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أسعار الدولار في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد 5 أبريل 2020

بواسطة أحمد سعيد
أسعار الدولار في مصر اليوم الأحد 5 أبريل أسعار الدولار في مصر اليوم الأحد 5 أبريل

شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه في مصر، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد 5 أبريل 2020، استقرارًا في 11 بنكًا، مقارنة بأسعارها منذ يوم الخميس الماضي حتى اليوم، إذ ثبتت الأسعار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وحافظت أسعار الدولار على مكاسبها التي حققتها منذ ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في مصر عند نحو 20 قرشا، وتسجل الأسعار بحسب البنك المركزي المصري منذ يوم الخميس، 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصر

وفي سياق الحديث عن أسعار الدولار في مصر، اليوم، فقد استقرت الأسعار في عدد من البنوك عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، إذ جاءت كالتالي:

  • القاهرة
  • التعمير والإسكان
  • قناة السويس
  • كريدي أجريكول
  • التجاري الدولي
  • العربي الإفريقي
  • البركة

وسجل سعر الدولار استقرارًا في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، كما بقي سعر الورقة الخضراء كما هو في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات تلفزيونية، إن قوة الاقتصاد المصري هي التي جعلت العملة المحلية مستقرّة أمام الدولار رغم خروج أموال كثيرة للأجانب المستثمرين في أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الماضية، على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف محافظ البنك المركزي أن مصر تمتلك 45 مليار دولار، فيما هي تحتاج 25 مليار دولار، ما يمكّن البنك من تنفيذ خططه ووقف أي تجاوزت، مشيرًا إلى أنه من الوارد أن يحدث انخفاض آخر في قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.


أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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