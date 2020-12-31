أسعار الدولار في مصر ترتفع اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020

سجّلت أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020، ارتفاعًا طفيفًا في عدد من البنوك المصرية، وذلك مقارنة بآخر سعر جرى تسجيله يوم أمس الأربعاء، إذ جاء في البنك الأهلي المصري اليوم بنحو 15.67جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، مقابل 15.66جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع يوم أمس، ليصبح الارتفاع بنحو قرش واحد فقط.

أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020

وعبر موقعنا “كلمة”، ننشر أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020م، خدمة لمتابعي هذه الأسعار يوميًّا قبل التوجه إلى البنوك من أجل الشراء أو البيع، وذلك على النحو الآتي:

في البداية، فإن فقد سجلت الورقة الخضراء في البنك المركزي المصري 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، بزيادة قرش عن يوم أمس. وجاء في البنك الأهلي المصري بنحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع بارتفاع قرش. يلي ذلك في بنك مصر بنحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، بارتفاع قرش. كما جاء في البنك التجاري الدولي cib، بنحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، بارتفاع قرش. ثم في بنك عودة، بنحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، بارتفاع قرش. بالنسبة لسعره في بنك الإسكندرية 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، بارتفاع قرش. سجل أيضًا، في بنك أبو ظبي الإسلامي، 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، بارتفاع قرش. أخيرًا، جاء في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، بارتفاع قرش.

رحلة تراجع العملة الأمريكية خلال 2020

في البداية، فإن العملة الأمريكية تراجعت بنحو 43 قرشًا منذ بداية 2020.

تسببت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في هبوط الورقة الخضراء في 2020.

كما حافظت الزيادة في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي على قيمة الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية.

وأدت التمويلات العديد من النقد الأجنبي إلى انخفاض في السعر في السوق المصرفية.

أخيرًا، فإن الجنيه المصري سجل أقوى أداء بين 9 من عملات الأسواق الناشئة خلال 2020 وذلك أمام الورقة

الخضراء، وفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كريدي أجريكول يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15,69 جم

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار 15,69 جم