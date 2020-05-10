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أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأحد 10 مايو 2020

بواسطة أحمد سعيد
أسعار الدولار مقابل الجنيه أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، استقرارًا، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، 10 مايو 2020، الموافق 17 رمضان 1441هـ، مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي آخر الأسبوع قبل الإجازة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت.

وحافظت الورقة الخضراء على مستواها أمام الجنيه المصري، في ظل ظهور أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهبوط تدفقات النقد الأجنبي بخروج مستثمرين من السوق جراء تلك الأزمة، إلا أن البنوك العاملة في مصر اتخذت تدابير سريعة من شأنها تقوية سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأخرى.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

ويرصد موقع “كلمة” أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنوم اليوم الأحد، إذ ثبت سعر العملة الأمريكية عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، في بنكي الأهلي المصري، ومصر، فيما استقر السعر عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

وحافظت الورقة الخضراء على سعرها عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، في 8بنوك عاملة في مصر، وهي:

القاهرة
التعمير والإسكان
قناة السويس
كريدي أجريكول
التجاري الدولي
العربي الإفريقي
البركة
مصرف أبو ظبي الإسلامي

تغطية البنك المركزي

ووفقًا للبنك المركزي المصري، فقد سجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم، 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وهي الأسعار نفسها منذ نحو شهر، إذ قام البنك بتغطية بعض عمليات سحب رؤوس الأموال الأجنبية جراء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، ما حافظ على سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية.

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15,7 جم
البنك الأهلي المصري يقدم أقل سعر لبيع الدولار 15,63 جم
البنك شراء   بيع   آخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري 15,6907 جم 15,8181 جم منذ 3 أيام
البنك العربي الافريقي الدولي 15,7 جم 15,8 جم منذ شهر
مصرف أبو ظبي الاسلامي 15,7 جم 15,8 جم منذ إسبوع
بنك مصر 15,68 جم 15,78 جم منذ شهر
كريدي أجريكول 15,7 جم 15,8 جم منذ شهر
البنك التجارى الدولي CIB 15,7 جم 15,8 جم منذ شهر
المصرف المتحد 15,7 جم 15,8 جم منذ شهر
البنك الأهلي المصري 15,53 جم 15,63 جم منذ شهرين
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 15,7 جم 15,8 جم منذ إسبوع
بنك مصر إيران للتنمية 15,7 جم 15,8 جم منذ ساعتين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 15,7 جم 15,8 جم منذ شهر
البنك الأهلى اليونانى بمصر 15,7 جم 15,8 جم منذ شهر
البنك المصري الخليجي 15,7 جم 15,8 جم منذ إسبوع
بنك عودة 15,7 جم 15,8 جم منذ شهر

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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