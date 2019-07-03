أسعار الذهب|| ارتفاع ملحوظ يسجله سعر الذهب اليوم الأربعاء 3-7-2019 في السعودية “الأسعار بالريال والدولار”

سعر الذهب في السعودية، تحظى أسعار الذهب باهتمام بالغ من قبل المستثمرين والمواطنين وأصحاب رؤوس الأموال الذين يترقبون لحظة بلحظة سوق الاقتصاد، لذلك سنقدم لكم متابعينا الأعزاء تقرير شامل ومفصل لـ أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3/7/2019 في السعودية حيث شهدنا اشتعال المعدن الأصفر الذي بدأ بالارتفاع بشكل تدريجي ومن المحتمل أن تشهد الأيام القادمة ارتفاع كبير في سعر الذهب.

سعر الذهب اليوم في السعودية:

من خلال تغطيتنا المتواصلة لـ سعر الذهب في السعودية لاحظنا اهتمام المستثمرين بمعرفة أسباب ارتفاع أسعار المعادن النفسية حيث يقوم المستثمرين بإجراء دراسة جدوى للأسواق الاقتصادية وتحديد كيفية تداولهم وشراءهم الذهب دون اوقوع في مخاطر الخسارة، وبحسب أراء خبراء الاقتصاد أن أسعار الذهب ارتفعت عالمياً فبالتالي من الطبيعي أن ترتفع في السعودية أيضاً كما أن الأسعار تتأثر بزيادة الإقبال على شراء المعادن الصفراء حيث أن زيادة الطلب تعني زيادة تصنيع الذهب وارتفاع تكلفة التصنيع، كما أن ارتفاع سعر الذهب مقرون بارتفاع سعر الدولار الأمريكي لارتباطهم بعلاقة طردية فتحصل شعب الذهب في المملكة على المواد الخام من الذهب من دول الخارج بالعملات الصعبة لذلك نلاحظ التأثر الواضح بأسعار الذهب بمجرد ارتفاع سعر الدولار.

سعر الذهب بدون ضبط مصنعية بالريال السعودي والدولار الأمريكي:

سعر الذهب عيار 12 يبلغ 86.03 ريال سعودي ويعادله 22.94 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 14 يبلغ 100.37 ريال سعودي ويعادله 26.76 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 يبلغ 129.05 ريال سعودي ويعادله 34.41 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 يبلغ 150.56 ريال سعودي ويعادله 40.14 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 يبلغ 157.73 ريال سعودي ويعادله 42.05 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار42 يبلغ 172.07 ريال سعودي ويعادله 45.875 دولار أمريكي.

ويفضل كبار المستثمرين تداول وشراء الذهب عن تداولهم العملات الورقية التي تتأثر بشكل واضح في العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية وغيرها الكثير من العوامل الأخر، لذلك يرى التجار والمستثمرين أن المعادن النفسية أأمن وأفضل من غيرها.