أحدث أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أغسطس 2018 في مصر

أسعار الذهب اليوم نقدمها لكم عبر موقع كلمة ضمن نشرتنا الاقتصادية المتجددة في ظل ارتفاع معدل عمليات البحث اليومية عن سعر الذهب اليوم نظراً للتغييرات التي طرأت على المعدن الأصفر خلال الأيام القليلة الماضية من بين ارتفاعات وانخفاضات، الجدير بالذكر أن الذهب تعرض لانخفاض كبير الأسبوع الماضي حيث وصل لأٌقل سعر منذ بداية عام 2018.

كما جاءت توقعات أسعار الذهب الفترة القادمة بالاستقرار التام، حيث استقر عيار 21 اليوم عند 605 جنية مقابل الجرام الواحد، وجاءت تقارير محلات الصاغة بأن عيار 21 هو العيار الأكثر في نسبة المبيعات والشراء أيضاً، واستقر سعر الجنية الذهب عند 4844 جنية.

أسعار الذهب اليوم

على الرغم من الانخفاض الملحوظ الذي تعرضت له الأوقية في بداية تعاملات اليوم الجمعة إلا أن سعر الأعيرة لم يتأثر واستقر لليوم الثاني على التوالي، وإليكم قائمة أسعار الذهب اليوم في مصر مُحدثة وفق آخر تقارير صادرة من محلات الصاغة.

العيار السعر بالجنية المصري عيار 24 629 عيار 21 605 عيار 18 519 الجنية الذهب 4844 أوقية الذهب 1210 دولار

أسعار الذهب اليوم لا تهم فقط المقبلين على الزواج بل للأشخاص الذين يدخروا أموالهم عن طريق شراء الذهب، خاصة وأن الذهب هو أفضل طرق الادخار خاصة وأن العملات الورقية قد تتغير قيمتها وتنهار وفق العوامل الاقتصادية التي تتحكم في قيمتها بعكس الذهب.

أسعار الذهب في السعودية

ارتفع سعر الذهب في السعودية بشكل طفيف، حيث سجل عيار 21 اليوم 128.12 ريال مقابل الجرام الواحد، فيما سجلت الأوقية 4554 ريال، وسجل عيار 18 للجرام 109.82 ريال.