أسعار الذهب اليوم الأحد 09-06-2019 في محال الصاغة

#أسعار_الذهب_اليوم_الأحد ، يسعى الكثيرون من راغبي الادخار والعاملين في الاستثمار، إلى البحث عنها، فهي معلومات اقتصادية مهمة، يهتم بها المستثمرون ورجال الأعمال والراغبون في الزواج من الرجال والنساء من السعودية ومصر، وننشر لكم أسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر وما لها من ارتباط بالاقتصاد العالمي، ويظل المعدن الأصفر ملاذا آمنا للكثيرين في الظروف الاقتصادي الصعبة، كما هو ملاذ للدول التي تريد الحفاظ على اقتصادها والبلاد التي ترغب في المرور من أزماتها الاقتصادية، وشهد الذهب في صباح اليوم الأحد 09-06-2019 استقرارا في أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعه أمس ثلاثة جنيهات مصرية في مصر، بعد حالة من الانخفاض والصعود في السوق المحلية والعالمية، ونعرض هنا أسعار الذهب في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

ارتفع سعر المعدن الأصفر في صبيحة اليوم الأحد بنسبة بسيطة، فبلغ سعر الأوقية عالميًا 1335 دولارا و5005 ريالا، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 140.83 ريالا، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 120.71 شريالا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

بلغ سعر الأوقية عالميًا 1335 دولارا و22399 جنيها، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم في محلات الصاغة 623 جنيهات، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 534 جنيهًا للجرام.

جدول أسعار الذهب في سوق المال السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 161.70 ريال $43.12 سعر الذهب عيار 22 148.23 ريال $39.52 اسعار الذهب عيار 21 141.49 ريال $37.73 اسعار الذهب عيار 18 121.28 ريال $32.34 سعر الذهب عيار 14 94.33 ريال $25.15 سعر الذهب عيار 12 80.85 ريال $21.56 اسعار أوقية الذهب 5,029 ريال $1,341 اسعار جنيه الذهب 1,132 ريال $301.82 اسعار كيلو الذهب 161,702 ريال $43,116

أسعار الذهب في مصر في محلات الصاغة