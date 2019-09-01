أسعار الذهب اليوم الأحد 1-9-2019 بمصر والسعودية آخر تحديث

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر والسعودية استقرار تام لليوم الثاني على التوالي، ويأتي استقرار سعر الذهب تزامناً مع ثبات قيمة الأوقية عالمياً والعطلة الرسمية في محلات الصاغة بمصر، جدير بالذكر أن أسعار الذهب في شهر أغسطس الماضي قد شهدت ارتفاع كبير وسجلت الأوقية وقتها أرقام تاريخية لم تُسجلها من قبل، وفقاً للتقارير الخاصة بسعر المعدن الأصفر في مصر فقد ارتفع سعر الجرام بنحو 47 جنيه دفعة واحدة بنسبة بلغت 7.2 % مقارنةً بأسعار الذهب في شهر يوليو 2019 من العام الجاري.







أسعار الذهب اليوم في مصر

في أول أيام شهر سبتمبر سجلت أسعار الذهب بمصر استقرار وفق تقارير محلات الصاغة استقرار تام وذلك على كافة مختلف الأعيرة، حيث سجل عيار 21 للجرام وهو الأبرز في مصر بنحو 704 جنيه مقابل الجرام الواحد بدون إضافة قيمة المصنعية والتي تُحدد وفق حجم المشغولات وماركة الذهب أيضاً، وسجل الجنيه الذهب 5632 جنيه، مع العلم بأن الجنيه الذهب يزن 8 جرامات من فئة عيار 21.







الوحدة سعر الجرام مقابل الجنيه المصري عيار 24 804.5 عيار 21 704 عيار 18 603.5 الجنيه الذهب 5632 أوقية الذهب 1525 دولار

جديراً بالذكر أيضاً أن ارتفاع أسعار الذهب خلال الشهر الماضي قد أشهر بشكل كبير على حجم المبيعات وفق تصاريح أصحاب محلات الصاغة، ونتابع معكم طبقاً للتغييرات التي أصبح يشهدها الأصفر سعر الذهب بشكل يومي.







أسعار الذهب اليوم في السعودية

استقرت أسعار الذهب في السعودية عند نفس القيم التي اختتمت بها محلات الصاغة تعاملاتها أمس، حيث سجل سعر عيار 24 للجرام الواحد بنحو 183.38 ريال، بينما سجل الجنيه الذهب 1284 ريال سعودي، يُذكر أيضاً أن الجنيه الذهب في المملكة العربية السعودية قد تخطي حاجز 1300 ريال عدة مرات تزامناً مع سعر الأوقية الذي تخطي 1545 دولار.

الوحدة سعر الجرام بالجنيه المصري سعر الجرام بالدولار الأمريكي عيار 24 183.38 48.89 عيار 22 168.10 44.82 عيار 21 160.46 42.78 عيار 18 137.54 36.67 عيار 14 106.97 28.52 عيار 12 91.96 24.45 أوقية الذهب 5703 1521 كيلو الذهب 183.379 48.894 الجنيه الذهب 1284 342.27