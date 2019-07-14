أسعار الذهب اليوم الأحد 14-07-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية بالدولار والريال والجنيه

أسعار الذهب اليوم الأحد 14-07-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية تشهد ارتفاعا طفيفا في سعر الذهب ورصد موقع كلمة دوت أورج سعر جرام الذهب والخاص بجميع الأعيرة، إذ وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى ما بين 650 إلى 652، ويلقى سعر الذهب في السعودية ومصر اهتماما كبيرا عن نظيره أمس في بدء التعاملات إذ تراوح ما بين 649 إلى 651 جنيها لعيار 21، وسعر الذهب يشكل لدى المستثمرين ورجال الأعمال والشباب المقبل على الزواج أهمية كبيرة ، فهو معلومة اقتصادية مهمة للمستثمرين ، والشباب يستخدمه في الهدايا أو شبكة العروس، وشهد سعر الذهب في الأيام الماضية حالة من عدم الاستقرار لما يشهده العالم من أحداث مثل المشاحنات التي بين أمريكا وإيران، ومخاوف الكثيرين من تدهور الاقتصاد الأمريكي، ويسعى تجار الذهب وأصحاب محال الصاغة إلى تشكيل وصناعة العديد من الأعيرة الذهبية الخفيفة والجميلة الشكل إذ إنه هو الملطلب الآن لدى محبي الذهب، وننشر سعر الذهب اليوم الأحد 14-07-2019 في محلات الصاغة بالسعودية ومصر، دون حساب المصنعية والدمغة.

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب اليوم في السعودية تشهد استقرارا نسبيا إذ إن سعر الذهب في السعودية يتأثر بما يتأثر به الذهب في الدول العربية كافة ، وغيرها من بلدان العالم أجمع، ووصل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 149.48 أمام سعر الذهب عالميا لنفس الجرام وهو 39.86 دولارا ، وكان سعر جرام 21 أمس 149.49 ريالا ، أما سعر الذهب عيار 24 فأصبح 170.83 ويقابله السعر العالمي 45.55 دولارا، وسعر عيار 18 وصل إلى 128.13 ريالا .

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر تشهد أيضا حالة من الاستقرار وما ننشره من أسعار الذهب في مصر هي دون حساب المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ويختلف سعر الذهب من محافظة لأخرى بنحو جنيه وجنيه ونصف فبلغ سعر الذهب اليوم في مصر ما بين 650 إلى 652 ، ووصل سعر عيار 24 إلى ما بين 743 إلى 745 ، وسعر عيار 18 صار سعره صباحا يتراوح ما بين 557 إلى 559 .

جدول أسعار الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 170.83 ريال $45.55 سعر الذهب عيار 22 156.60 ريال $41.75 اسعار الذهب عيار 21 149.48 ريال $39.86 اسعار الذهب عيار 18 128.13 ريال $34.16 سعر الذهب عيار 14 99.65 ريال $26.57 سعر الذهب عيار 12 85.42 ريال $22.77 اسعار أوقية الذهب 5,313 ريال $1,417 اسعار جنيه الذهب 1,196 ريال $318.86 اسعار كيلو الذهب 170,832 ريال $45,550

جدول أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة