أسعار الذهب اليوم الأحد 16-06-2019 في محلات الصاغة بمصر والمملكة

حالة من عدم الاستقرار أصابت أسعار الذهب الأيام الماضية، فبين صبيحة اليوم وبداية التعاملات ونهايتها تشهد أسعار الذهب صعودا وانخفاضا بنحو جنيهات، وصل لنحو 7 و10 جنيهات، ونعرض على قرائنا الكرام أسعار الذهب اليوم الأحد 16-06-2019، في بداية التعاملات الصباحية، إذ انتهت تعاملات أمس على هبوط الذهب بنحو 6 جنيهات في سعر الجرام الواحد في محلات الصاغة بمصر والسعودية، أسعار الذهب معلومة اقتصادية يهتم بها الرجال والنساء وخاصة المقبلين على الزواج من الشباب، وأيضا يهتم بها المستثمر، إذ إن أسعار الذهب تعد مؤشرا لحالة الاقتصاد في البلاد بل العالم أجمع، والذهب هو ملاذ آمن لم يرغب في الادخار والاستثمار، ونعرض في مقالنا أسعار الذهب اليوم الأحد.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

شهد سعر الذهب في السعودية في نهاية تعاملات أمس انخفاضا بنحو 0.65 ريال وحتى 0.73 ريال، وبلغ سعر الأوقية عالميا 1342 دولارا بما يعادل 5022 ريالا، وسجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية عيار 21 نحو 141.47 ريالا، وسجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية نحو 121.11 ريالا للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم الأحد 16-6-2019 في مصر داخل محال الصاغة، شهدت انخفاضا أمس بنحو 6 جنيهات، إذ وصل سعر الذهب عيار 21 ما بين 625 إلى 627 جنيها، ووصل سعر الذهب عيار 18 من 533 إلى 535 جنيها؛ وننشر سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة دون المصنعية.

أسعار الذهب في السعودية في سوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 161.47 ريال $43.15 سعر الذهب عيار 22 148.02 ريال $39.56 اسعار الذهب عيار 21 141.29 ريال $37.76 اسعار الذهب عيار 18 121.11 ريال $32.37 سعر الذهب عيار 14 94.19 ريال $25.17 سعر الذهب عيار 12 80.74 ريال $21.58 اسعار أوقية الذهب 5,022 ريال $1,342 اسعار جنيه الذهب 1,130 ريال $302.09 اسعار كيلو الذهب 161,473 ريال $43,154

الذهب زينة للنساء واستثمار

يعد الذهب رغم ارتفاع سعره حتى بعد انخفاضه أمس أفضل المعادن المفضلة لدى النساء، ولا تقتصر استخدامات الذهب على الزينة فقط؛ بل أيضا تلجأ إليه النساء والمستثمرون إذ إن تخزين سبائك الذهب يعد سبيلا للحفاظ على الاستثمارات وقت حدوث تضخم في أي وقت أو اضطرابات اقتصادية أخرى.

أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 715 إلى 717 عيار 22 655 إلى 657 عيار 21 625 إلى 627 عيار 18 533 إلى 535 عيار 14 415 إلى 417 عيار 12 359 إلى 360 الاونصة 22,321 إلى 22,392 الجنيه الذهب 5,008 إلى 5,020 الكيلو 717,714 إلى 720,000

أسعار الذهب اليوم وفوائده

أسعار الذهب بين الصعود والانخفاض أمر بات متأثر بأوضاع الدول في العالم أجمع، ويتميز الذهب بلونه الأصفر البراق اللامع، وهو من المعادن المعروفة بالجمال والمرونة في تشكيله، ولا يؤثر ارتفاع سعر الذهب على قيمته وفوائده، فالذهب أكثر المعادن الكيميائية كثافة لذا لا يتآكل بسهولة، كما أن له استخدامات عدة منها سك النقود والزخرفة وغيرهما.

أسعار الذهب

أسعار الذهب في السعودية ومصر تتأثر بشكل كبير بأسعار العملات وخاصة الدولار في البنوك، وانخفاضه وصعوده مؤشر للحالة الاقتصادية العالمية، ويذكر أن انخفض أمس الذهب بنحو 6 جنيهات في الجرام الواحد.