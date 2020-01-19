أسعار الذهب اليوم الأحد 19 يناير في مصر

شهدت تعاملات اليوم الأحد الموافق 24 جمادى الأول 1441 – 19 يناير| كانون الثاني 2020، استقرارا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية، ويأتي هذا بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على المعدن الأصفر الذهب، مسجلة نحو 685 جنيها دون مصنعية للجرام الواحد من عيار 21 الأكثر شهرةً ومبيعًا في مصر، وذلك بعد أن اختتمت أسعار الذهب العالمية تعاملاتها الأسبوع الماضي على أول خسارة في نحو 6 أسابيع، عقب توقيع المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة التجاري بين أمريكا والصين أكبر قويتين تجاريتين في العالم، وفي ظل تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم

سعر عيار 18 يسجل نحو 585 جنيه للجرام الواحد.

سعر عيار 21 يسجل نحو 685 جنيه للجرام. الواحد.

سعر عيار 24 يسجل نحو 782 جنيه للجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب يسجل نحو 5480 جنيه.

سعر أوقية الذهب يسجل نحو 1557 دولارا أمريكيا.

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب اضطرابا ملحوظا منذ مطلع العام الجاري 2020، وذلك نتيجة بعض الأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإيرانية الأمريكية، حيث يؤدي التوتر العالمي إلى الإقبال على شراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن عالمياً ومحليا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى نحو 1580 دولار للأوقية الواحدة، قبل أن تتراجع الأسعار مرة أخرى إلى نحو 1557 دولار للأوقية الواحدة.

الذهب في مصر

ويشكل المعدن الأصفر الذهب، جزءا هاما من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتي تتجاوز قيمتها المليار دولار سنويا، حيث يتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات مكتملة الصنع، وذلك بسبب ختم الدمغة المحلي الذي لا يُقبل تداوله خارج مصر.