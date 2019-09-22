أسعار الذهب اليوم الأحد 22-09-2019 في محلات الصاغة.. اعرف سعر الجنيه الذهب بالدولار والريال والجنيه

أسعار الذهب اليوم الأحد 22-09-2019 في محلات الصاغة ترتفع اليوم جنيها واحدا، ويهتم أغلب رجال الأعمال والمستثمرين بسعر الذهب في مصر ، وكذلك أسعار الذهب في السعودية وجميع أسعار الذهب في الدول العربية والعالمية، إذ إن سعر الذهب يحدد اقتصاد البلاد والدول، ويتضح أن الأحداث الدائرة بين الصين وأمريكا وكذلك الصراع الدائر بين المملكة العربية السعودية وإيران، والسوق في أمريكا تحدد مدى ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب، وننشر أسعار الذهب اليوم الأحد في مقالنا بمحلات الصاغة فين مصر السعودية.







أسعار الذهب في السعودية

ارتفع سعر الذهب في السعودية وسجل عيار 21 الأكثر تداولا وانتشار في السعودية والدول العربية 160.17 ريال سعودي، ويقابله بالدولا 42.70 $، وتراوح سعر الذهب عيار 24 نحو 183.05 ريال سعودي، ويقابله السعر العالمي 48.80 $، كما وصل سعر عيار 18 نحو 137.29 ريال سعودي، والسعر العالمي للذهب لنفس العيار 36.60 .







أسعار الذهب في مصر

كذلك ارتفع سعر الذهب في مصر بمحلات الصاغة فوصل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر من 783 إلى 785 ، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 من 685 إلى 687، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 587 إلى 589 جنيها.

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جدول أسعار الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 183.05 ريال $48.80 سعر الذهب عيار 22 167.79 ريال $44.73 اسعار الذهب عيار 21 160.17 ريال $42.70 اسعار الذهب عيار 18 137.29 ريال $36.60 سعر الذهب عيار 14 106.78 ريال $28.47 سعر الذهب عيار 12 91.52 ريال $24.40 اسعار أوقية الذهب 5,693 ريال $1,518 اسعار جنيه الذهب 1,281 ريال $341.61 اسعار كيلو الذهب 183,047 ريال $48,801

جدول أسعار الذهب في مصر دون المصنعية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 783 إلى 785 عيار 22 718 إلى 720 عيار 21 685 إلى 687 عيار 18 587 إلى 589 عيار 14 457 إلى 458 عيار 12 391 إلى 393 الاونصة 24,347 إلى 24,418 الجنيه الذهب 5,480 إلى 5,496 الكيلو 782,857 إلى 785,143