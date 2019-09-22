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أخبار إقتصادية

أسعار الذهب اليوم الأحد 22-09-2019 في محلات الصاغة.. اعرف سعر الجنيه الذهب بالدولار والريال والجنيه

بواسطة سعيد موسى 0
أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم الأحد 22-09-2019 في محلات الصاغة ترتفع اليوم جنيها واحدا، ويهتم أغلب رجال الأعمال والمستثمرين بسعر الذهب في مصر ، وكذلك أسعار الذهب في السعودية وجميع أسعار الذهب في الدول العربية والعالمية، إذ إن سعر الذهب يحدد اقتصاد البلاد والدول، ويتضح أن الأحداث الدائرة بين الصين وأمريكا وكذلك الصراع الدائر بين المملكة العربية السعودية وإيران، والسوق في أمريكا تحدد مدى ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب، وننشر أسعار الذهب اليوم الأحد في مقالنا بمحلات الصاغة فين مصر السعودية.



أسعار الذهب في السعودية

ارتفع سعر الذهب في السعودية وسجل عيار 21 الأكثر تداولا وانتشار في السعودية والدول العربية 160.17 ريال سعودي، ويقابله بالدولا 42.70 $، وتراوح سعر الذهب عيار 24 نحو 183.05 ريال سعودي، ويقابله السعر العالمي 48.80 $، كما وصل سعر عيار 18 نحو 137.29 ريال سعودي، والسعر العالمي للذهب لنفس العيار 36.60 .



أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب في مصر

كذلك ارتفع سعر الذهب في مصر بمحلات الصاغة فوصل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر من 783 إلى 785 ، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 من 685 إلى 687، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 587 إلى 589 جنيها.

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جدول أسعار الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24183.05 ريال$48.80
سعر الذهب عيار 22167.79 ريال$44.73
اسعار الذهب عيار 21160.17 ريال$42.70
اسعار الذهب عيار 18137.29 ريال$36.60
سعر الذهب عيار 14106.78 ريال$28.47
سعر الذهب عيار 1291.52 ريال$24.40
اسعار أوقية الذهب5,693 ريال$1,518
اسعار جنيه الذهب1,281 ريال$341.61
اسعار كيلو الذهب183,047 ريال$48,801

جدول أسعار الذهب في مصر دون المصنعية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24783 إلى 785
عيار 22718 إلى 720
عيار 21685 إلى 687
عيار 18587 إلى 589
عيار 14457 إلى 458
عيار 12391 إلى 393
الاونصة24,347 إلى 24,418
الجنيه الذهب5,480 إلى 5,496
الكيلو782,857 إلى 785,143


سعيد موسى

    محرر صحفي أهوى كتابة الأخبار المحلية والعالمية، وكل ما يزيد وعي المواطن ويجعله على دراية بكل ما يدور حوله من أحداث

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