أسعار الذهب اليوم الأحد 23-06-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية بعد جنون ارتفاعه

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 23-06-2019 في مصر والسعودية في محلات الصاغة، وذلك بعد أن قفز سعر الذهب في أسبوع واحد 25 جنيها وهو ما يعرف بجنون أسعار المعدن الأصفر فتارة ينخفض بشدة وتارة يرتفع بجنون، ويسأل عن أسعار الذهب الملايين منهم المقبلون على الزواج من الشباب والشابات والمستثمرين، ولقد شهدت أسعار الذهب في الأسابيع الماضية حالة من عدم الاستقرار ما بين صعود تارة وهبوط تارة أخرى، وتعد أسعار الذهب مؤشر جيد للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، وسعر الذهب شهد استقرار اليوم الأحد مع بدء التعاملات الصباحية، ويعد سعر الذهب في السعودية ومصر من أكثر المعادن المتأثرة بحالة المشاحنات التي بين أمريكا وإيران وما يحد في الخليج فسعر جرام الذهب متقلب ومتأثر بما يحيط به من أسعار للعملة وأسعار النفط وغيرها، وننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 23-06-2019 .

أسعار الذهب في السعودية

الآن أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد بعد زيادة سعر الذهب في المملكة خلال اليومين السابقين بما يتراوح بين 3 ريالات و4 في سعر جرام الذهب بالمملكة فبلغ سعر جرام الذهب 21 اليوم الأحد في السعودية بعد زيادة سعر جرام الذهب نحو 147.71 ريال ويعد الذهب عيار 21 هو الأكثر انتشارا، وبلغ سعر الأوقية عالميا بالدولار والريال السعودي؛ 1401 دولارا بما يعادل 5250 ريالا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية نحو 126.61 ريالا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر ، اليوم الأحد 23-06-2019 بعد الزيادة غير المتوقعة في سعر جرام الذهب الذي ارتفع بما يتراوح بين 22 و 25 جنيها ، وتعد هي الزيادة الأعلى خلال الأشهر الماضية إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 648 إلى 650 جنيها للجرام ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 741 إلى 743 ، وشهدت أسعار الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار ما بين صعود سعر الذهب وهبوطه وسجل سعر الذهب عيار 18 ما بين 551 إلى 553 جنيها للجرام.

جدول أسعار الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 168.81 ريال $45.02 سعر الذهب عيار 22 154.74 ريال $41.27 اسعار الذهب عيار 21 147.71 ريال $39.39 اسعار الذهب عيار 18 126.61 ريال $33.76 سعر الذهب عيار 14 98.47 ريال $26.26 سعر الذهب عيار 12 84.40 ريال $22.51 اسعار أوقية الذهب 5,250 ريال $1,400 اسعار جنيه الذهب 1,182 ريال $315.12 اسعار كيلو الذهب 168,806 ريال $45,016

أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 741 إلى 743 عيار 22 679 إلى 681 عيار 21 648 إلى 650 عيار 18 555 إلى 557 عيار 14 432 إلى 433 عيار 12 370 إلى 371 الاونصة 23,032 إلى 23,103 الجنيه الذهب 5,184 إلى 5,200 الكيلو 740,571 إلى 742,857

الذهب وتصديره خام وسبائك

أما الذهب فيتم تصديره على شكله الأولي الخام أو على شكل سبائك قبل أن يتم تصنيعه والسبب في ذلك ختم الدمغة غير المعترف به خارج البلاد ، والذهب يشكل جزءًا كبيرًا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة.