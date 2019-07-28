أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يوليو 2019 في أسواق الصاغة المصرية

يذكر أن أسعار الذهب في الأسواق التجارية خلال الفترة الحالية كانت قد تعرضت لموجة من ارتفاع الأسعار الملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية ، فكان أثر ذلك على مبيعات المصوغات الذهبية بصورة واضحة بعد ارتفاع الأسعار ، فقد أوضح شريف فايق عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية ، أن سوق الذهب العالمي ينتظر نتائج اجتماع البنك الفيدرالي حيث يقلق الجميع من حدوث أي مفاجئات أو قرارات غير متوقعة تؤدي إلى التأثير على الاقتصاد العالمي.

ويبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الذهب بشكل مستمر ، ويرجع ذلك لأهميته عند البعض ، فإما لرغبتهم في الاستثمار ، فنجد أن المستثمرين على المستوى العالمي يحرصون على معرفة مستجدات الأسواق الاقتصادية ، كما يهتم بالطبع التجار من معرفة تطورات الذهب لحظة بلحظة حتى يكونوا على مواكبة بتطورات السوق ، وصعود أو هبوط سعر جرام الذهب ، كما تهتم أيضًا الأسر الراغبة في الإدخار بأسعار الذهب ، فيقوم الكثير من الأشخاص بتجميد أموالهم في أشكال مصوغات ذهبية متنوعة، ومختلفة ، كما ينتشر في عالمنا العربي قيام الزوج بشراء ذهب لزوجته فيعد ذلك إحدى خطوات إكمال الزواج في الشرق الأوسط.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

واليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج ، وعن طريق النقاط التالية نوضح لكم أدق وأحدث أسعار الذهب الموجودة في السوق المصري لليوم الأحد الموافق 28 من شهر يوليو لعام 2019.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24

يتراوح السعر ما بين 750 إلى 757.34 جنيه مصري.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 22

يتراوح السعر ما بين 687 إلى 694.23 جنيه مصري.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21

يتراوح السعر ما بين 656 إلى 662.69 جنيه مصري.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18

يتراوح السعر ما بين 562 إلى 568.01 جنيها.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 14

يتراوح السعر ما بين 437 إلى 441.78 جنيهات.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 12

يتراوح السعر ما بين 375 إلى 378.67 جنيه مصري.

سعر الأونصة

يتراوح السعر ما بين 23,316 إلى 23,553 جنيه مصري.

سعر الجنيه الذهب

يتراوح السعر ما بين 5,248 إلى 5,301 جنيه.

سعر كيلو الذهب

يتراوح السعر ما بين 749,714 إلى 757,339 جنيه.