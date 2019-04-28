أسعار الذهب اليوم الأحد 28-4-2019 في السعودية ومصر

أسعار الذهب في السعودية ومصر تشهد حالة من عدم الاستقرار؛ إذ إنها في الشهور الأربعة الأخيرة هبطت وصعدت، وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في مصر نحو 612 جنيها، وهو سعر متدن بالنسبة إلى سعر الذهب خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، ويبلغ سعر عيار 21 في السعودية 135.58 ريالا، ونعرض في مقالنا #أسعار_الذهب_اليوم_في_السعودية ومصر.

أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة

يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بمصر ما بين 30 إلى 65 جنيها، وذلك مع اختلاف نوع عيار الذهب، وأيضا باختلاف محلات الصاغة واختلاف المحافظة فنسبة تتمثل ما بين 7 إلى 10 % من سعر جرام الذهب، بينما سعر جرام الذهب ليس فيه تفاوت لارتباطه بالسعر العالمي.

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#أسعار_الذهب_في_السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 154.95 ريال $41.38 سعر الذهب عيار 22 142.04 ريال $37.93 اسعار الذهب عيار 21 135.58 ريال $36.21 اسعار الذهب عيار 18 116.21 ريال $31.04 سعر الذهب عيار 14 90.39 ريال $24.14 سعر الذهب عيار 12 77.47 ريال $20.69 اسعار أوقية الذهب 4,819 ريال $1,287 اسعار جنيه الذهب 1,085 ريال $289.66 اسعار كيلو الذهب 154,950 ريال $41,379

#أسعار_الذهب_في_مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 709.43 جنيه $41.38 سعر الذهب عيار 22 650.32 جنيه $37.93 اسعار الذهب عيار 21 620.77 جنيه $36.21 اسعار الذهب عيار 18 532.08 جنيه $31.04 سعر الذهب عيار 14 413.84 جنيه $24.14 سعر الذهب عيار 12 354.71 جنيه $20.69 سعر الذهب عيار 9 266.04 جنيه $15.52 اسعار أوقية الذهب 22,063 جنيه $1,287 اسعار جنيه الذهب 4,966 جنيه $289.66 اسعار كيلو الذهب 709,430 جنيه $41,379

أسعار الذهب والاستثمار

أسعار الذهب اليوم في السعودية ومصر هي معلومات اقتصادية مهمة، فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من السعودية ومصر، وهي تهم المستثمرين في كل مكان لارتباط الذهب بالاقتصاد العالمي.

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