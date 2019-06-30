أسعار الذهب اليوم الأحد 30-06-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية.. وارتفاع في بدء التعاملات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد 30-06-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية ، ارتفاعا يتراوح بين جنيهين إلى 3 بعدما خسر جرام الذهب أمس السبت في نهاية التعاملات 4 جنيهات ، ويعتبر سعر الذهب هذا الشهر ارتفع بنحو 44 جنيها خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو، وقد شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب ما بين صعود وهبوط في سعر جرام الذهب فتارة يرتفع وتارة ينخفض ، وحتى الآن لم يستقر سعر الذهب فغالبا ما تكون الزيادة في أسعار الذهب أكثر من الانخفاض ما يعطي مؤشرا في النهاية بارتفاع سعر الذهب ، فتراوح سعر جرام الذهب عيار ما بين 647 إلى 649 ، بنظيره أمس 645 ، وتعد معلومة أسعار الذهب من المعلومات المهمة التي يهتم بها المستثمرون والشباب المقبل على الزواج ، لذا ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 30-06-2019 في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد بعد ارتفاعه أمس بمعدل طفيف يقترب من 0.20 ريال في سعر جرام الذهب ، وبلغ سعر الذهب في السعودية عيار 21 نحو 148.75 ريال بعدما كان في بداية الشهر 141.12، ويعد أكثر الأعيرة انتشارا هو عيار 21 وكذلك في حركة البيع والشراء ، وبلغ سعر الأوقية عالميا بالدولار والريال السعودي؛ إلى 1410 دولارا بما يعادل 5287 ريالا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية نحو 127.50 ريالا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الأحد 30-06-2019 في مصر شهدت ارتفاعا بمعدل من جنيهين إلى ثلاثة جنيهات في بدء التعاملات الصباحية ، وأصبح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 647 إلى 649 جنيها للجرام ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 739 إلى 742 ، وسجل سعر الذهب عيار 18 ما بين 555 إلى 556 جنيها للجرام.

جدول أسعار الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 170.00 ريال $45.33 سعر الذهب عيار 22 155.83 ريال $41.56 اسعار الذهب عيار 21 148.75 ريال $39.67 اسعار الذهب عيار 18 127.50 ريال $34.00 سعر الذهب عيار 14 99.17 ريال $26.45 سعر الذهب عيار 12 85.00 ريال $22.67 اسعار أوقية الذهب 5,287 ريال $1,410 اسعار جنيه الذهب 1,190 ريال $317.35 اسعار كيلو الذهب 170,000 ريال $45,334

جدول أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 739 إلى 742 عيار 22 678 إلى 680 عيار 21 647 إلى 649 عيار 18 555 إلى 556 عيار 14 431 إلى 433 عيار 12 370 إلى 371 الاونصة 22,996 إلى 23,067 الجنيه الذهب 5,176 إلى 5,192 الكيلو 739,429 إلى 741,714

أسعار الذهب

ويشهد سعر الذهب هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار ، ويتأثر سعر جرام الذهب بالأحداث العالمية كما يحدث بين إيران وأمريكا والأحداث الدائرة في الخليج، كما أنه أيضا يتأثر بأسعار النفط والعملات.