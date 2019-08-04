أسعار الذهب اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية

في الأيام القليلة الماضية شهدت أسعار الذهب في مصر موجة من الارتفاعات المتتالية بشكل ملاحظ ،هذا بعد أن كانت أسعار الذهب في مصر تعيش فترة من الاضطراب والتذبذب فتارة ترتفع وتارة أخرى تنخفض ، فيحرص الكثير من الأشخاص بالبحث عن طريق محركات البحث المختلف عن أدق أسعار الذهب الموجودة في الأسواق.

لذلك نقوم من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي فيما يتعلق بأسعار الذهب لمختلف الأعيرة الذهبية سواء عيار 24 جرام أو عيار 21 جرام أو عيار 18 جرام أو عيار 14 جرام أو عيار 12 جرام ، هذا بالإضافة إلى تقديم الموقع أسعار الأونصة والأوقية الذهبية ، وكذلك عرض أسعار الجنيه الذهب ، وكيلو الذهب ، في أسواق الصاغة المصرية وذلك لليوم الأحد الموافق الرابع من شهر أغسطس لعام 2019.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 766.58 جنيه 46.33 دولار سعر الذهب عيار 22 702.70 جنيه 42.47 دولار اسعار الذهب عيار 21 670.77 جنيه 40.54 دولار اسعار الذهب عيار 18 574.94 جنيه 34.75 دولار سعر الذهب عيار 14 447.17 جنيه 27.03 دولار سعر الذهب عيار 12 383.29 جنيه 23.17 دولار سعر الذهب عيار 9 287.47 جنيه 17.38 دولار أسعار أوقية الذهب 23,841 جنيه 1,441 دولار أسعار جنيه الذهب 5,366 جنيه 324.35 دولار اسعار كيلو الذهب 766,580 جنيه 46,334 دولار

توقعات أسعار الذهب في الفترة القادمة

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب خلال الفترة القادمة ومرورًا بعيد الأضحى المبارك حالة من الاستقرار والهدوء إلى حد ما ، ويأتي ذلك للعديد من العوامل المختلفة ، والتي يأتي من بينها ثبات سعر الدولار في الأسواق.