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أسعار الذهب اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
أسعار الذهب اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية
سعر الذهب اليوم

في الأيام القليلة الماضية شهدت أسعار الذهب في مصر موجة من الارتفاعات المتتالية بشكل ملاحظ ،هذا بعد أن كانت أسعار الذهب في مصر تعيش فترة من الاضطراب والتذبذب فتارة ترتفع وتارة أخرى تنخفض ، فيحرص الكثير من  الأشخاص بالبحث عن طريق محركات البحث المختلف عن أدق أسعار الذهب الموجودة في الأسواق.

لذلك نقوم من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي فيما يتعلق بأسعار الذهب لمختلف الأعيرة الذهبية سواء عيار 24 جرام أو عيار 21 جرام أو عيار 18 جرام أو عيار 14 جرام أو عيار 12 جرام ، هذا بالإضافة إلى تقديم الموقع أسعار الأونصة والأوقية الذهبية ، وكذلك عرض أسعار الجنيه الذهب ، وكيلو الذهب ، في أسواق الصاغة المصرية وذلك لليوم الأحد الموافق الرابع من شهر أغسطس لعام 2019.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24766.58 جنيه46.33 دولار
سعر الذهب عيار 22702.70 جنيه42.47 دولار
اسعار الذهب عيار 21670.77 جنيه40.54 دولار
اسعار الذهب عيار 18574.94 جنيه34.75 دولار
سعر الذهب عيار 14447.17 جنيه27.03 دولار
سعر الذهب عيار 12383.29 جنيه23.17 دولار
سعر الذهب عيار 9287.47 جنيه17.38 دولار
أسعار أوقية الذهب23,841 جنيه1,441 دولار
أسعار جنيه الذهب5,366 جنيه324.35 دولار
اسعار كيلو الذهب766,580 جنيه46,334 دولار

توقعات أسعار الذهب في الفترة القادمة

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب خلال الفترة القادمة ومرورًا بعيد الأضحى المبارك حالة من الاستقرار والهدوء إلى حد ما ، ويأتي ذلك للعديد من العوامل المختلفة ، والتي يأتي من بينها ثبات سعر الدولار في الأسواق.

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري

اليومعيار 24 جرامعيار 21 جرامعيار 18 جرامعيار 14 جرامعيار 12 جرام
2 أغسطس768.31 جنيه672.29 جنيه576.24 جنيه448.18 جنيه384.15 جنيه
1 أغسطس769.05 جنيه672.94 جنيه576.80 جنيه448.62 جنيه384.53 جنيه
31 يوليو751.68 جنيه657.74 جنيه563.77 جنيه438.48 جنيه375.84 جنيه
30 يوليو762.14 جنيه666.89 جنيه571.62 جنيه444.59 جنيه381.07 جنيه
29 يوليو760.18 جنيه665.17 جنيه570.14 جنيه443.44 جنيه380.09 جنيه
28 يوليو755.67 جنيه661.23 جنيه566.77 جنيه440.81 جنيه377.84 جنيه
27 يوليو755.67 جنيه661.23 جنيه566.77 جنيه440.81 جنيه377.84 جنيه
26 يوليو757.18 جنيه662.55 جنيه567.89 جنيه441.69 جنيه378.59 جنيه
25 يوليو754.03 جنيه659.79 جنيه565.53 جنيه439.85 جنيه377.01 جنيه
24 يوليو761.66 جنيه666.47 جنيه571.26 جنيه444.31 جنيه380.83 جنيه

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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