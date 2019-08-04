أسعار الذهب اليوم الأحد 4-8-2019 في مصر

نقدم لكم متابعى موقع كلمة “اسعار الذهب اليوم” الاحد 4 اغسطس 2019 فى مصر، وقد شهد حالة من الاستقرار فى سعره فى نهاية معاملات يوم أمس السبت، وقد شهد سوق الذهب من خلال الاسابيع السابقة حالة من الصعود والهبوط فى اسعاره ، وقد بلغت قيمة جرام الذهب عيار 18 اليوم من 565 إلى 567، أما ذهب عيار 21 فقد بلغ قيمة الجرام من 659 إلى 661 جنيه، بينما سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعره من 753 إلى 755 جنيه، أما الجنيه الذهب بلغت قيمته من 5,272 إلى 5,288 .

ومن خلال الجدول التالي نقدم لكم اسعار الذهب اليوم فى مختلف محلات الصاغة مع مقارنة بأسعاره فى الفترة الماضية . اسعار الذهب اليوم متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 753 إلى 755 عيار 22 690 إلى 692 عيار 21 659 إلى 661 عيار 18 565 إلى 567 عيار 14 439 إلى 441 عيار 12 377 إلى 378 الاونصة 23,423 إلى 23,494 الجنيه الذهب 5,272 إلى 5,288 الكيلو 753,143 إلى 755,429 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 766.58 جنيه $46.33 سعر الذهب عيار 22 702.70 جنيه $42.47 اسعار الذهب عيار 21 670.77 جنيه $40.54 اسعار الذهب عيار 18 574.94 جنيه $34.75 سعر الذهب عيار 14 447.17 جنيه $27.03 سعر الذهب عيار 12 383.29 جنيه $23.17 سعر الذهب عيار 9 287.47 جنيه $17.38 اسعار أوقية الذهب 23,841 جنيه $1,441 اسعار جنيه الذهب 5,366 جنيه $324.35 اسعار كيلو الذهب 766,580 جنيه $46,334 متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 2 أغسطس 768.31 672.29 576.24 448.18 384.15 1 أغسطس 769.05 672.94 576.80 448.62 384.53 31 يوليو 751.68 657.74 563.77 438.48 375.84 30 يوليو 762.14 666.89 571.62 444.59 381.07 29 يوليو 760.18 665.17 570.14 443.44 380.09 28 يوليو 755.67 661.23 566.77 440.81 377.84 27 يوليو 755.67 661.23 566.77 440.81 377.84 26 يوليو 757.18 662.55 567.89 441.69 378.59 25 يوليو 754.03 659.79 565.53 439.85 377.01 24 يوليو 761.66 666.47 571.26 444.31 380.83