أسعار الذهب اليوم الأحد 4-8-2019 في مصر

نقدم لكم متابعى موقع كلمة “اسعار الذهب اليوم” الاحد 4 اغسطس 2019 فى مصر، وقد شهد حالة من الاستقرار فى سعره فى نهاية معاملات يوم أمس السبت، وقد شهد سوق الذهب من خلال الاسابيع السابقة حالة من الصعود والهبوط فى اسعاره ، وقد بلغت قيمة جرام الذهب عيار 18 اليوم من 565 إلى 567، أما ذهب عيار 21 فقد بلغ قيمة الجرام من 659 إلى 661 جنيه، بينما سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعره من 753 إلى 755 جنيه، أما الجنيه الذهب بلغت قيمته من 5,272 إلى 5,288 .
ومن خلال الجدول التالي نقدم لكم اسعار الذهب اليوم فى مختلف محلات الصاغة مع مقارنة بأسعاره فى الفترة الماضية .
اسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|753 إلى 755
|عيار 22
|690 إلى 692
|عيار 21
|659 إلى 661
|عيار 18
|565 إلى 567
|عيار 14
|439 إلى 441
|عيار 12
|377 إلى 378
|الاونصة
|23,423 إلى 23,494
|الجنيه الذهب
|5,272 إلى 5,288
|الكيلو
|753,143 إلى 755,429
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|766.58 جنيه
|$46.33
|سعر الذهب عيار 22
|702.70 جنيه
|$42.47
|اسعار الذهب عيار 21
|670.77 جنيه
|$40.54
|اسعار الذهب عيار 18
|574.94 جنيه
|$34.75
|سعر الذهب عيار 14
|447.17 جنيه
|$27.03
|سعر الذهب عيار 12
|383.29 جنيه
|$23.17
|سعر الذهب عيار 9
|287.47 جنيه
|$17.38
|اسعار أوقية الذهب
|23,841 جنيه
|$1,441
|اسعار جنيه الذهب
|5,366 جنيه
|$324.35
|اسعار كيلو الذهب
|766,580 جنيه
|$46,334
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|2 أغسطس
|768.31
|672.29
|576.24
|448.18
|384.15
|1 أغسطس
|769.05
|672.94
|576.80
|448.62
|384.53
|31 يوليو
|751.68
|657.74
|563.77
|438.48
|375.84
|30 يوليو
|762.14
|666.89
|571.62
|444.59
|381.07
|29 يوليو
|760.18
|665.17
|570.14
|443.44
|380.09
|28 يوليو
|755.67
|661.23
|566.77
|440.81
|377.84
|27 يوليو
|755.67
|661.23
|566.77
|440.81
|377.84
|26 يوليو
|757.18
|662.55
|567.89
|441.69
|378.59
|25 يوليو
|754.03
|659.79
|565.53
|439.85
|377.01
|24 يوليو
|761.66
|666.47
|571.26
|444.31
|380.83
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