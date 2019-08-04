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أسعار الذهب اليوم الأحد 4-8-2019 في مصر

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث
أسعار الذهب اليوم الأحد 4-8-2019 في مصر
أسعار الذهب

نقدم لكم متابعى موقع كلمة  “اسعار الذهب اليوم”  الاحد 4 اغسطس 2019 فى مصر، وقد شهد حالة من الاستقرار  فى سعره فى نهاية معاملات يوم أمس السبت، وقد شهد سوق الذهب من خلال الاسابيع السابقة حالة من الصعود والهبوط فى اسعاره ، وقد بلغت قيمة جرام الذهب عيار 18 اليوم  من 565 إلى 567، أما ذهب عيار 21 فقد بلغ قيمة الجرام من 659 إلى 661 جنيه، بينما سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعره من 753 إلى 755 جنيه، أما الجنيه الذهب  بلغت قيمته من 5,272 إلى 5,288 .

سعر الذهب
أسعار الذهب

 

ومن خلال الجدول التالي نقدم لكم اسعار الذهب اليوم فى مختلف محلات الصاغة مع مقارنة بأسعاره فى الفترة الماضية .

اسعار الذهب اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24753 إلى 755
عيار 22690 إلى 692
عيار 21659 إلى 661
عيار 18565 إلى 567
عيار 14439 إلى 441
عيار 12377 إلى 378
الاونصة23,423 إلى 23,494
الجنيه الذهب5,272 إلى 5,288
الكيلو753,143 إلى 755,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24766.58 جنيه$46.33
سعر الذهب عيار 22702.70 جنيه$42.47
اسعار الذهب عيار 21670.77 جنيه$40.54
اسعار الذهب عيار 18574.94 جنيه$34.75
سعر الذهب عيار 14447.17 جنيه$27.03
سعر الذهب عيار 12383.29 جنيه$23.17
سعر الذهب عيار 9287.47 جنيه$17.38
اسعار أوقية الذهب23,841 جنيه$1,441
اسعار جنيه الذهب5,366 جنيه$324.35
اسعار كيلو الذهب766,580 جنيه$46,334
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
2 أغسطس768.31672.29576.24448.18384.15
1 أغسطس769.05672.94576.80448.62384.53
31 يوليو751.68657.74563.77438.48375.84
30 يوليو762.14666.89571.62444.59381.07
29 يوليو760.18665.17570.14443.44380.09
28 يوليو755.67661.23566.77440.81377.84
27 يوليو755.67661.23566.77440.81377.84
26 يوليو757.18662.55567.89441.69378.59
25 يوليو754.03659.79565.53439.85377.01
24 يوليو761.66666.47571.26444.31380.83

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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