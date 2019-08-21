أسعار الذهب اليوم الأربعاء في محلات الصاغة بمصر والسعودية.. كم بلغ سعر جرام الزينة المفضلة للنساء؟

أسعار الذهب اليوم في مصر والسعودية نوضحها لقرائنا الكرام بعد تزايدها أمس وفي مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019، فشهد سعر الذهب الأسبوع الماضي ارتفاعا بنحو 40 جنيها، ثم يعاود المعدن النفيس الانخفاض مرة أخرى ولكن ليس بنفس قيمة الزيادة التي أثرت على أسعار الذهب في مجملها، فأسعار الذهب رغم أنه تشهد حالة من عدم الاستقرار إلا أنها هذه الأيام في ارتفاع مستمر رغم الانخفاض الملاحق ببطء، ويحاول تجار الذهب هذه الأيام لضعف عملية الشراء صناعة مصوغات خفيفة الوزن وذات أشكال جذابة وأنيقة للتأثير على راغبي الشراء، وننشر سعر جرام الذهب اليوم في مستهل التعاملات الصباحية في مصر والسعودية.

أسعار الذهب في السعودية

نعرض أسعار الذهب في السعودية بعد ارتفاعها أمس ؛ إذ إن سعر الذهب في السعودية وغيرها من البلدان العربية يتأثر بسعر المعدن النفيس عالميا، فوصل سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الأربعاء عيار 24 نحو 181.85 ريالا، بما يعادل 48.48 دولارا، أما عن سعر جرام الذهب الأكثر شيوعا في السعودية فسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 159.12 ريالا، وهو يعادل في قيمته 42.42 دولارا، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 وهو من المحبب في شراء الهدايا نحو 136.39 ريالا وهو يقابله بالدولار 36.36.

أسعار الذهب في مصر

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الأربعاء في محلات الصاغة من غير حساب المصنعية 794 جنيها إلى 796 ، وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 21 فوصل سعره إلى ما بين 695 إلى 698، بعدما ارتفع سعر جرام الذهب بنحو جنيهين أو ثلاثة في بعض المحافظات ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 595 إلى 596 جنيها ، ويهتم بمعرفة أسعار الذهب في مصر والدول جميعها المستثمرون ورجال الأعمال وتجار الذهب وغيرهم ممن يتأثرون بحالة وأسعار المعدن الأصفر.

جدول أسعار الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 181.85 ريال $48.48 سعر الذهب عيار 22 166.69 ريال $44.44 اسعار الذهب عيار 21 159.12 ريال $42.42 اسعار الذهب عيار 18 136.39 ريال $36.36 سعر الذهب عيار 14 106.08 ريال $28.28 سعر الذهب عيار 12 90.92 ريال $24.24 اسعار أوقية الذهب 5,655 ريال $1,508 اسعار جنيه الذهب 1,273 ريال $339.38 اسعار كيلو الذهب 181,845 ريال $48,482

جدول أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر دون المصنعية

أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب عيار 12 395.5 جنيهًا أسعار الذهب عيار 14 461.5 جنيهًا أسعار الذهب عيار 18 596 جنيهًا أسعار الذهب عيار 21 696 جنيهًا أسعار الذهب عيار 22 725 جنيهًا أسعار الذهب عيار 24 795.5 جنيهًا سعر الجنيه الذهب 5568 جنيهًا سعر الأونصة 1504 دولار أمريكي سعر كيلو الذهب 699.730 – 701.914 ألف جنيه

الذهب أفضل المعادن النفيسة عند النساء

يعتبر الذهب من أكثر المعادن المفضلة لأغلب النساء إن لم يكن كلهن ؛ وبعد ارتفاع سعره أصبح لديهن ميولا أيضا لارتداء الفضة ؛ وكثرت المطالب بتقديم شبكة العروس منها بدلا من الذهب ، وحتى الآن تتداول هذه الفكرة في المجتمع المصري ، لما للذهب من استخدام في المرتبة الأولى عند النساء إذ يستخدمنه في الزينة والادخار.