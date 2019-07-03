أسعار الذهب اليوم الأربعاء 03-07-2019 وقفزة جنونية في سعر الذهب في السعودية ومصر

قفزت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 03-07-2019 في مصر والسعودية بطريقة جنونية قدرت هذه القفزة بـ13 جنيها اليوم بعدما تراجعت أسعار الذهب أمس وأول أمس بقيمة 11 جنيها في سعر جرام الذهب، وتعد هذه القفزة أعلى قفزة على مدى أكثر من 18 شهرا مضت، ويأتي ارتفاع سعر جرام الذهب وسط حالة من التذبذب في سعر الجرام ما بين ارتفاع سعر الذهب وانخفاضه ، فتارة ينخفض سعر جرام الذهب في نفس اليوم ، في نهاية التعاملات ، وتارة ينخفض في اليوم الثاني ، وما معناه أن أسعار الذهب في حالة عدم استقرار ويرجع ذلك لأسباب كثيرة، فتتأثر أسعار الذهب بالأحداث العالمية وأسعار النفط وأسعار العملات لذا ، وننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 03-07-2019 في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية بنحو 3 ريالات في سعر جرام الذهب وتعد هذه من أعلى الزيادات في سعر جرام الذهب خلال الفترة الماضية ، فبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 150.66 بعدما كان سعر نفس الجرام أمس 126.75 وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية بالدولار 1428 دولارا ، وهو يعادل 5355 ريالا ، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 129.14 ريالا.

أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعا كبيرا في بدء التعاملات الصباحية إذ أصبح سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الأكثر انتشارا وحركة في البيع والشراء ما بين 648 إلى 650 وبلغ سعر عيار 18 ما بين 555 إلى 557، وأصبح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 741 إلى 743 .

جدول أسعار الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 172.18 ريال $45.90 سعر الذهب عيار 22 157.83 ريال $42.08 اسعار الذهب عيار 21 150.66 ريال $40.17 اسعار الذهب عيار 18 129.14 ريال $34.43 سعر الذهب عيار 14 100.44 ريال $26.78 سعر الذهب عيار 12 86.09 ريال $22.95 اسعار أوقية الذهب 5,355 ريال $1,428 اسعار جنيه الذهب 1,205 ريال $321.33 اسعار كيلو الذهب 172,177 ريال $45,904

جدول أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة