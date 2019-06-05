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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 05-06-2019 أول أيام العيد في مصر والسعودية

كتب أشرف ركن الدينفي آخر تحديث
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 05-06-2019 أول أيام العيد في مصر والسعودية
أسعار الذهب اليوم الأربعاء سعر الذهب اليوم ارتفاع سعر الذهب

يبحث الكثيرون من راغبي الادخار والعاملين في الاستثمار، عن #أسعار_الذهب_اليوم_الأربعاء_5-6-2019، فأسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر هي معلومات اقتصادية مهمة، يهتم بها الراغبون في الزواج من الرجال والنساء من السعودية ومصر، وأسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر بصفة عامة يهتم بها المستثمرون ورجال الأعمال، نتيجة ارتباط الذهب بالاقتصاد العالمي، ويظل المعدن الأصفر ملاذا آمنا للكثيرين في الظروف الاقتصادي الصعبة، كما هو ملاذ للدول التي تريد الحفاظ على اقتصادها والبلاد التي ترغب في المرور من أزماتها الاقتصادية، وشهد الذهب في صباح اليوم الأربعاء 5-6-2019 استقرارا في أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعه أمس ثلاثة جنيهات مصرية في مصر، بعد حالة من الانخفاض والصعود في السوق المحلية والعالمية، ونعرض هنا أسعار الذهب في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

بلغ سعر الأوقية عالميًا 1334 دولارا و5002 ريالا، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 140.74 ريالا، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 120.63 ريالا للجرام.

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب في مصر

بلغ سعر الأوقية عالميًا 1334 دولارا و22360 جنيها، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم في محلات الصاغة 618 جنيهات، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 530 جنيهًا للجرام.

جدول أسعار الذهب في سوق المال السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 160.84 ريال $42.89
سعر الذهب عيار 22 147.44 ريال $39.31
اسعار الذهب عيار 21 140.74 ريال $37.53
اسعار الذهب عيار 18 120.63 ريال $32.17
سعر الذهب عيار 14 93.82 ريال $25.02
سعر الذهب عيار 12 80.42 ريال $21.44
اسعار أوقية الذهب 5,002 ريال $1,334
اسعار جنيه الذهب 1,126 ريال $300.22
اسعار كيلو الذهب 160,839 ريال $42,887

أسعار الذهب في مصر في محلات الصاغة

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 704 إلى 706
عيار 22 645 إلى 647
عيار 21 616 إلى 618
عيار 18 528 إلى 530
عيار 14 411 إلى 412
عيار 12 352 إلى 353
الاونصة 21,894 إلى 21,965
الجنيه الذهب 4,928 إلى 4,944
الكيلو 704,000 إلى 706,286

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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