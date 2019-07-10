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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-07-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية| بالدولار والريال والجنيه المصري

كتب أشرف ركن الدينفي آخر تحديث
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-07-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية| بالدولار والريال والجنيه المصري
سعر جرام الذهب في السعودية ومصر

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-07-2019 في محلات الصاغة في السعودية ومصر ؛ بعدما شهد سعر جرام الذهب تراجعا طفيفا أمس في نهاية التعاملات المسائية ، وأسعار الذهب تشهد هذه الأيام حالة من التذبذب ما بين ارتفاع سعر الذهب وانخفاضه، ويمثل سعر جرام الذهب معلومة اقتصادية للمستثمرين والراغبين في الزواج، فيقبل الشاب على شراء هدية العروس من الذهب لذا يهتم الشباب بهذه المعلومة ، كما أن المستثمر غالبا ما يكون أول اهتماماته هو سعر جرام الذهب وأسعار المعدن الأصفر في البلد التي يرغب فيها بالاستثمار، وكل يوم أسعار الذهب في شأن فتارة يصعد سعر الذهب بجنون فيصل إلى نحو 10 جنيهات زيادة أو أقل حسب حال السوق، وتارة ينخفض أيضا بقيمة عالية ، مما يؤثر على حالة العرض والطلب في الشراء والبيع ، سعر جرام الذهب عيار 21 هو الأكثر رواجا وانتشار في مصر وأغلب الدول العربية فهو الأكثر في حركة البيع والشراء، ويعتبر الذهب ملاذا للكثيرين من محبي الادخار ، كما أن سعر الذهب يتأثر بأسعار الدولار والعملات الأخرى وأسعار النفط، وما يحدث في العالم من أحداث، وننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-07-2019 في السعودية ومصر، دون حساب المصنعية.

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية شهدت انخفاضا طفيفا اليوم في بداية التعاملات الصباحية بمعدل 0.10 ريال متوسط انفخاض في سعر جرام الذهب بالسعودية ، فبلغ سعر الذهب في السعودية عيار 24 نحو 168.09 ريالا وهو ما يعادل 44.82 دولار ، كما انخفض سعر الذهب في السعودية عيار 21 فصار سعر جرام الذهب منه 147.08 ريالا ، وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 126.07 ريالا، وكما هو الحال في الدول العربية جمعاء يشهد سعر الذهب في السعودية حالة من عدم الاستقرار.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء في محلات الصاغة ، ارتفعت أسعار الذهب اليوم بشكل طفيف في بدء التعاملات ، بعدما شهدت انخفاضا أمس في نهاية التعاملات بنحو يتراوح ما بين جنيه وجنيهين ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة ما بين 643 إلى 645 وبلغ سعر الذهب عيار 18 ما بين 551 إلى 553، أما عن سعر الذهب عيار 24 فتراوح ما بين 435 إلى 737 .

أسعار الذهب في محلات الصاغة مصر والسعودية سعر الذهب
أسعار الذهب في محلات الصاغة مصر والسعودية سعر الذهب

جدول أسعار الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 168.09 ريال $44.82
سعر الذهب عيار 22 154.08 ريال $41.08
اسعار الذهب عيار 21 147.08 ريال $39.22
اسعار الذهب عيار 18 126.07 ريال $33.61
سعر الذهب عيار 14 98.05 ريال $26.14
سعر الذهب عيار 12 84.04 ريال $22.41
اسعار أوقية الذهب 5,228 ريال $1,394
اسعار جنيه الذهب 1,177 ريال $313.72
اسعار كيلو الذهب 168,087 ريال $44,817

جدول أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 735 إلى 737
عيار 22 674 إلى 676
عيار 21 643 إلى 645
عيار 18 551 إلى 553
عيار 14 429 إلى 430
عيار 12 367 إلى 369
الاونصة 22,854 إلى 22,925
الجنيه الذهب 5,144 إلى 5,160
الكيلو 734,857 إلى 737,143

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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