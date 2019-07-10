أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-07-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية| بالدولار والريال والجنيه المصري

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-07-2019 في محلات الصاغة في السعودية ومصر ؛ بعدما شهد سعر جرام الذهب تراجعا طفيفا أمس في نهاية التعاملات المسائية ، وأسعار الذهب تشهد هذه الأيام حالة من التذبذب ما بين ارتفاع سعر الذهب وانخفاضه، ويمثل سعر جرام الذهب معلومة اقتصادية للمستثمرين والراغبين في الزواج، فيقبل الشاب على شراء هدية العروس من الذهب لذا يهتم الشباب بهذه المعلومة ، كما أن المستثمر غالبا ما يكون أول اهتماماته هو سعر جرام الذهب وأسعار المعدن الأصفر في البلد التي يرغب فيها بالاستثمار، وكل يوم أسعار الذهب في شأن فتارة يصعد سعر الذهب بجنون فيصل إلى نحو 10 جنيهات زيادة أو أقل حسب حال السوق، وتارة ينخفض أيضا بقيمة عالية ، مما يؤثر على حالة العرض والطلب في الشراء والبيع ، سعر جرام الذهب عيار 21 هو الأكثر رواجا وانتشار في مصر وأغلب الدول العربية فهو الأكثر في حركة البيع والشراء، ويعتبر الذهب ملاذا للكثيرين من محبي الادخار ، كما أن سعر الذهب يتأثر بأسعار الدولار والعملات الأخرى وأسعار النفط، وما يحدث في العالم من أحداث، وننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-07-2019 في السعودية ومصر، دون حساب المصنعية.

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية شهدت انخفاضا طفيفا اليوم في بداية التعاملات الصباحية بمعدل 0.10 ريال متوسط انفخاض في سعر جرام الذهب بالسعودية ، فبلغ سعر الذهب في السعودية عيار 24 نحو 168.09 ريالا وهو ما يعادل 44.82 دولار ، كما انخفض سعر الذهب في السعودية عيار 21 فصار سعر جرام الذهب منه 147.08 ريالا ، وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 126.07 ريالا، وكما هو الحال في الدول العربية جمعاء يشهد سعر الذهب في السعودية حالة من عدم الاستقرار.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء في محلات الصاغة ، ارتفعت أسعار الذهب اليوم بشكل طفيف في بدء التعاملات ، بعدما شهدت انخفاضا أمس في نهاية التعاملات بنحو يتراوح ما بين جنيه وجنيهين ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة ما بين 643 إلى 645 وبلغ سعر الذهب عيار 18 ما بين 551 إلى 553، أما عن سعر الذهب عيار 24 فتراوح ما بين 435 إلى 737 .

جدول أسعار الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 168.09 ريال $44.82 سعر الذهب عيار 22 154.08 ريال $41.08 اسعار الذهب عيار 21 147.08 ريال $39.22 اسعار الذهب عيار 18 126.07 ريال $33.61 سعر الذهب عيار 14 98.05 ريال $26.14 سعر الذهب عيار 12 84.04 ريال $22.41 اسعار أوقية الذهب 5,228 ريال $1,394 اسعار جنيه الذهب 1,177 ريال $313.72 اسعار كيلو الذهب 168,087 ريال $44,817

جدول أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة