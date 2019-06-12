أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-06-2019 في محال الصاغة بمصر والمملكة.. وانخفاض طفيف

#أسعار_الذهب_اليوم_الأربعاء ، سعر الذهب يسعى الكثيرون من راغبي الادخار والعاملين في الاستثمار، إلى البحث عنه، فه معلومة اقتصادية مهمة، يهتم به المستثمرون ورجال الأعمال والراغبون في الزواج من الرجال والنساء من السعودية ومصر، وننشر لكم أسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر وما لها من ارتباط بالاقتصاد العالمي، ويظل المعدن الأصفر ملاذا آمنا للكثيرين في الظروف الاقتصادي الصعبة، كما هو ملاذ للدول التي تريد الحفاظ على اقتصادها والبلاد التي ترغب في المرور من أزماتها الاقتصادية، وشهد الذهب في صباح اليوم الأربعاء 12-06-2019 استقرارا في أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعه أمس ثلاثة جنيهات مصرية في مصر، بعد حالة من الانخفاض والصعود في السوق المحلية والعالمية، ونعرض هنا أسعار الذهب في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

انخفض سعر المعدن الأصفر اليوم في بداية التعاملات الصباحية في السعودية إذ بلغ سعر الأوقية عالميًا 1333 دولارا و5001 ريالا، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 140.70 ريالا، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 120.60 ريالا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

انخفض سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية، فبلغ عالميًا 1333 دولارا 22350 جنيها، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم في محلات الصاغة 624 جنيهات، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 535 جنيهًا للجرام.

جدول أسعار الذهب في سوق المال السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 160.80 ريال $42.87 سعر الذهب عيار 22 147.40 ريال $39.30 اسعار الذهب عيار 21 140.70 ريال $37.52 اسعار الذهب عيار 18 120.60 ريال $32.16 سعر الذهب عيار 14 93.80 ريال $25.01 سعر الذهب عيار 12 80.40 ريال $21.44 اسعار أوقية الذهب 5,001 ريال $1,333 اسعار جنيه الذهب 1,126 ريال $300.13 اسعار كيلو الذهب 160,801 ريال $42,875

أسعار الذهب في مصر في محلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 711 إلى 713 عيار 22 652 إلى 654 عيار 21 622 إلى 624 عيار 18 533 إلى 535 عيار 14 415 إلى 416 عيار 12 355 إلى 357 الاونصة 22,108 إلى 22,179 الجنيه الذهب 4,976 إلى 4,992 الكيلو 710,857 إلى 713,143

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