أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 أبريل بمصر | مزيدًا من التراجع محلياً للمعدن الأصفر لليوم الثالث على التوالي

أسعار الذهب وحركة الاستثمار الفردي، يرتبطان بشكلٍ كبير وهذا راجع إلى أن الذهب دوماً وعلى مر العصور هو الملاذ الآمن الأول للأفراد بغرض الاستثمار، ولكن بلا شك يدخل الذهب أيضاً في إطار المضاربات الاستثمارية الكبيرة بأسواق المال مُتأثراً بعدة عوامل اقتصادية عالمية لها تأثيرها البالغ على حركة الأسعار ومنها أسعار الذهب .

وفي تقريرنا اليوم الخاص بمؤشرات أسعار الذهب في مصر الأربعاء 17-4-2019 رصدنا تراجع أخر للذهب ليسجل بذلك تراجع لليوم الثالث على التوالي بعد تراجعه الذي بدأ يوم الاثنين من منتصف الأسبوع، وعبر السطور القادمة ومن واقع بيانات شعبة الصاغة بالغرفة التجارية وبيانات أسواق المال ننقل لكم أحدث أسعار الذهب اليوم، مع تقدير قيمة تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء .

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-4-2019

حيث أكد سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية المصرية نادي نجيب، وذلك في تصريحات له منذ قليل لعدد من الوسائل الإعلامية والصحفية، أن الذهب شهد تراجع منذ منتصف الأسبوع ليستمر في التراجع حتى اليوم الأربعاء وبذلك يكون قد خسر 8 جنيه كاملة من قيمته خلال ثلاثة أيام .

وقال نجيب أن الذهب خسر اليوم فعلياً 2 جنيه بعد تراجع الجرام بتلك القيمة اليوم مقارنة بأسعار الذهب بمصر أمس، وبالمتابعة وجد أن أسعار الذهب الآن بمصر سجلت القيم التالية :

سجل عيار 24 اليوم الأربعاء بمصر سعر 705 جنيه .

وسجل عيار 21 اليوم الأربعاء داخل مصر سعر 617 جنيه بعد أن كان قد سجل أمس سعر 619 جنيه .

أما عيار الذهب 18 فقد سجل اليوم الأربعاء سعر 529 جنيه للجرام .

وسجل الجنيه الذهب هو الأخر تراجع اليوم الأربعاء 17/4/2019 ليسجل بأسواق الصاغة سعر 4936 جنيه .

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