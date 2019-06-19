أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-06-2019 في محلات الصاغة بعد ارتفاعه 7 جنيهات أمس

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-06-2019 بعد ارتفاعها أمس الثلاثاء 18-06-2019 في مصر والسعودية في نهاية التعاملات بنحو 7 جنيهات للجرام الواحد بمصر وبمعدل 1.3 ريال بالمملكة، وليس بمصر والمملكة فقط إنما ارتفعت أسعار الذهب عالميا مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته التي وصل إليها تزامنا مع قرب اجتماع البنك المركزي الأمريكي والذي يستمر لمدة يومين لبحث السياسة النقدية، وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % إذ وصل سعر الأوقية 1341.91 دولارا، ويشهد الذهب حالة من عدم الاستقرار، ما بين صعود سعر الذهب وهبوطه مرة أخرى وقد يكون ذلك في يوم واحد ما بين بدء التعامل ونهايته، وننشر لكم سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر والسعودية.

أسعار الذهب في السعودية

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء بعد ارتفاع سعر الذهب أمس الثلاثاء بمعدل 1.3 ريال بالمملكة، وتشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار ، إذ يبلغ اليوم الأربعاء سعر الأوقية عالميا بالدولار والريال السعودي؛ 1347 دولارا بما يعادل 5051 ريالا، وسجل عيار الذهب 21 في السعودية نحو 142.12 ريالا، وسجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية نحو 121.81 ريالا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

بعد زيادة سعر جرام الذهب في مصر تراوح سعر الجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارا ما بين 630 إلى 632 جنيها ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 720 إلى 722 جنيها في نهاية تعاملات أمس ، بينما سجل سعر عيار 18 ما بين 540 إلى 542 جنيها للجرام.

أسعار الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 162.42 ريال $43.31 سعر الذهب عيار 22 148.88 ريال $39.70 اسعار الذهب عيار 21 142.12 ريال $37.89 اسعار الذهب عيار 18 121.81 ريال $32.48 سعر الذهب عيار 14 94.74 ريال $25.26 سعر الذهب عيار 12 81.21 ريال $21.65 اسعار أوقية الذهب 5,051 ريال $1,347 اسعار جنيه الذهب 1,137 ريال $303.15 اسعار كيلو الذهب 162,417 ريال $43,305

أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 720 إلى 722 عيار 22 660 إلى 662 عيار 21 630 إلى 632 عيار 18 540 إلى 542 عيار 14 420 إلى 421 عيار 12 360 إلى 361 الاونصة 22,392 إلى 22,463 الجنيه الذهب 5,040 إلى 5,056 الكيلو 720,000 إلى 722,286

ارتفاع سعر جرام الذهب

وأرجع ناجي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، السبب إلى ارتفاع سعر جرام الذهب إلى الأحداث العالمية الحالية وأن جرام الذهب زاد في محال التجزئة بالولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى لزيادة سعر جرام الذهب اليوم.