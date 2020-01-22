أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 يناير 2020 في مصر

شهدت تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير| كانون الثاني 2020، استقرارا في أسعار الذهب في مصر في مستهل التعاملات عند مستوياتها أمس الثلاثاء الموافق 21 يناير| كانون الثاني 2020، حيث تراجع الذهب بقيمة نحو جنيهين للجرام الواحد، وذلك بعد هبوط أسعار الذهب العالمية نحو 10 دولارات لتهبط من 1560 إلى نحو 1551 دولار أمريكي للأوقية الواحدة (الأونصة) ، ما أدى إلى هبوط أسعار الذهب في مصر إلى نحو 683 جنيها لجرام الذهب الواحد من عيار 21 الأكثر شهرةً ومبيعا في السوق المحلي المصري، دون مصنعية، ويأتي هذا في ظل الحديث عن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين.

أسعار الذهب اليوم

ووفقا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، فإن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 يناير 2020، على النحو التالي:-

سعر عيار 18 يسجل نحو 585 جنيها لجرام الذهب الواحد.

سعر عيار 21 يسجل نحو 683 جنيها لجرام الذهب الواحد.

سعر عيار 24 يسجل نحو 781 جنيها لجرام الذهب الواحد.

سعر الجنيه الذهب يسجل نحو 5464 جنيها.

سعر أوقية الذهب يسجل عالميا نحو 1551 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عالميا

عالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير| كانون الثاني 2020، مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، وتقليل المستثمرين من أهمية أي أثر مباشر على الاقتصاد العالمي من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في دولة الصين والتأهب العالمي من انتشاره، حيث هبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.4% إلى نحو 1551.13 دولار للأوقية الواحدة بحلول الساعة 0424 بتوقيت جرينتش، بحسب “رويترز”.