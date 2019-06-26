أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-06-2019 في محلات الصاغة وارتفاع غير متوقع أمس بالقاهرة وانخفاض بالمملكة

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-06-2019 في مصر والسعودية في محلات الصاغة، بعد الارتفاع الجنوني الذي شهده سعر جرام الذهب أمس الثلاثاء في نهاية التعاملات ؛ إذا ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات مع نهاية التعاملات المسائية ، ويعد سعر جرام الذهب في السعودية ومصر من المعلومات الاقتصادية المهمة ولتي يهتم بها أغلب المستثمرين والشباب المقبلين على الزواج، كما أن أسعار الذهب تشهد هذه الأيام حالة كبيرة من الانتعاش بعد أن شهد سعر جرام الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع في سعر الجرام وانخفاضه في نفس اليوم بنهاية التعاملات، وتعتبر أسعار الذهب مؤشرا جيدا للحالة الاقتصادية التي تمر به البلاد ؛ كما أنه معدن يتأثر بالأحداث العالمية ويؤثر في العديد من أسعار النفط والعملات وغيرها، وننشر لكم أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-06-2019 في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية شهدت أمس الثلاثاء في نهاية التعاملات ارتفاعا بما يتراوح بين 2 ريال حتى 3 ريالات ، وكان ارتفع سعر الذهب في المملكة من قبل أسبوع مضى بما يقرب من قيمته أمس ، وبلغ سعر الذهب في المملكة عيار 21 اليوم الأربعاء بعد ارتفاع أسعار الذهب نحو 148.52 ريال ، ويعد الذهب عيار 21 هو الأكثر انتشارا في حركة البيع والشراء، وبلغ سعر الأوقية عالميا بالدولار والريال السعودي؛ 1408 دولارا بما يعادل 5279 ريالا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية نحو 127.30 ريالا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

أما أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر ، 26-06-2019 فعادت إلى الارتفاع أمس الثلاثاء بنحو 10 جنيهات في سعر جرام الذهب ، وشهد سعر جرام الذهب الأسبوعين الماضيين حالة من عدم الاستقرار فعلى مدى هذه الأيام الماضية زاد سعر الجرام نحو 35 جنيها وآخرهم أمس كما ذكرنا ، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 657 إلى 659 جنيها للجرام ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 749 إلى 751 ، وسجل سعر الذهب عيار 18 ما بين 561 إلى 563 جنيها للجرام.

جدول أسعار الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 169.74 ريال $45.26 سعر الذهب عيار 22 155.59 ريال $41.49 اسعار الذهب عيار 21 148.52 ريال $39.60 اسعار الذهب عيار 18 127.30 ريال $33.94 سعر الذهب عيار 14 99.01 ريال $26.40 سعر الذهب عيار 12 84.87 ريال $22.63 اسعار أوقية الذهب 5,279 ريال $1,408 اسعار جنيه الذهب 1,188 ريال $316.81 اسعار كيلو الذهب 169,737 ريال $45,257

جدول أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 749 إلى 751 عيار 22 686 إلى 688 عيار 21 657 إلى 659 عيار 18 561 إلى 563 عيار 14 437 إلى 438 عيار 12 374 إلى 375 الاونصة 23,281 إلى 23,352 الجنيه الذهب 5,240 إلى 5,256 الكيلو 748,571 إلى 750,857

الذهب وتصديره سبائك وخام

أما عن الذهب الخام والسبائك فيتم تصديره على هذا الشكل قبل عملية تصنيعه ، والسبب أن ختم الدمغة غير معترف به خارج البلاد ، والذهب يشكل جزءًا كبيرًا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة.