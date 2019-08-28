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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-8-2019 في السعودية

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-8-2019 في السعودية
أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب في السعودية بشكل طفيف مقارنةً بالأسعار التي سجلها المعدن الأصفر في نهاية تعاملات أمس، وسجلت أوقية الذهب مقابل الريال السعودي بنحو 5784 ريال، وسجل عيار 24 للجرام في أحدث تعاملات له 185.98 ريال بدلاً من 186.15 ريال في تعاملات أمس، وسجل الجنيه الذهب 1302 ريال سعودي، يُذكر أيضاً أن أسعار الذهب في السعودية شهدت ارتفاع كبير منذ مطلع الشهر الجاري وسجلت كافة أعيرة الذهب أرقام تاريخية لم تُسجلها من قبل.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم في السعودية، حيث سجل عيار 18 للجرام بدون المصنعية بنحو 139.49 ريال بدلاً من 139.61 ريال في تعاملات أمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 للجرام 162.74 ريال، وإليكم أحدث أسعار الذهب في السعودية بالعملتي السعودية والدولار الأمريكي.

الوحدةالسعر بالريال السعوديالسعر بالدولار الأمريكي
 عيار 24185.98 ريال$49.59
 عيار 22170.48 ريال$45.46
 عيار 21162.74 ريال$43.39
 عيار 18139.49 ريال$37.19
 عيار 14108.49 ريال$28.93
 عيار 1292.99 ريال$24.79
 أوقية الذهب5,784 ريال$1,542
 جنيه الذهب1,302 ريال$347.13
 كيلو الذهب185,979 ريال$49,588

وسجل عيار 22 للجرام 170.48 ريال، بينما سجل عيار 14 للجرام 108.49 ريال، وسجل متوسط سعر أوقية الذهب بالدولار الأمريكي بنحو 1542، ونتابع معكم أسعار كافة أعيرة الذهب على مدار اليوم ورصد كافة التغييرات التي تطرأ على المعدن الأصفر في السعودية من وقت لأخر.

أسعار الذهب في الأيام السابقة

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
27 أغسطس186.15162.88139.61108.5993.07
26 أغسطس184.44161.38138.33107.5992.22
25 أغسطس182.56159.75136.92106.5091.28
24 أغسطس182.56159.75136.92106.5091.28
23 أغسطس184.43161.38138.32107.5892.21
22 أغسطس180.90158.30135.68105.5390.45
21 أغسطس181.32158.66135.99105.7790.66
20 أغسطس181.89159.16136.42106.1090.95
19 أغسطس180.45157.90135.34105.2690.23
18 أغسطس182.57159.75136.93106.5091.29

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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