أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-8-2019 في السعودية

تراجعت أسعار الذهب في السعودية بشكل طفيف مقارنةً بالأسعار التي سجلها المعدن الأصفر في نهاية تعاملات أمس، وسجلت أوقية الذهب مقابل الريال السعودي بنحو 5784 ريال، وسجل عيار 24 للجرام في أحدث تعاملات له 185.98 ريال بدلاً من 186.15 ريال في تعاملات أمس، وسجل الجنيه الذهب 1302 ريال سعودي، يُذكر أيضاً أن أسعار الذهب في السعودية شهدت ارتفاع كبير منذ مطلع الشهر الجاري وسجلت كافة أعيرة الذهب أرقام تاريخية لم تُسجلها من قبل.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم في السعودية، حيث سجل عيار 18 للجرام بدون المصنعية بنحو 139.49 ريال بدلاً من 139.61 ريال في تعاملات أمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 للجرام 162.74 ريال، وإليكم أحدث أسعار الذهب في السعودية بالعملتي السعودية والدولار الأمريكي.

الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي عيار 24 185.98 ريال $49.59 عيار 22 170.48 ريال $45.46 عيار 21 162.74 ريال $43.39 عيار 18 139.49 ريال $37.19 عيار 14 108.49 ريال $28.93 عيار 12 92.99 ريال $24.79 أوقية الذهب 5,784 ريال $1,542 جنيه الذهب 1,302 ريال $347.13 كيلو الذهب 185,979 ريال $49,588

وسجل عيار 22 للجرام 170.48 ريال، بينما سجل عيار 14 للجرام 108.49 ريال، وسجل متوسط سعر أوقية الذهب بالدولار الأمريكي بنحو 1542، ونتابع معكم أسعار كافة أعيرة الذهب على مدار اليوم ورصد كافة التغييرات التي تطرأ على المعدن الأصفر في السعودية من وقت لأخر.

أسعار الذهب في الأيام السابقة