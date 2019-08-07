أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية

شهدت أسعار الذهب في مصر في الفترة الأخيرة حالة من الاضطراب المستمر ، حيث انخفضت أسعار المعدن الأصفر لفترة ، ثم ارتفعت لفترة أخرى ، لتأتي في الأيام الأخيرة بقفزات كبيرة ، ليسجل الذهب أعلى سعر في تاريخه يوم الاثنين الماضي ، ولذلك نحرص بشكل مستمر على متابعة أدق المعلومات المتعلقة بأسعار الذهب في السوق المصري.
ونقوم اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر أغسطس بالعمل على تقديم تقرير فيما يتعلق بأحدث وأدق أسعار المصوغات الذهبية للأعيرة المختلفة ، سواء كان ذلك من عيار 24 جرام ، أو عيار 21 جرام ، أو عيار 18 جرم، وكذلك عيار 14 جرام ، وعيار 12 جرام ، بالإضافة إلى عرض كل من سعر الأونصة والأوقية الذهبية ، وتقديم سعر الجنيه الذهب ، وسعر كيلو الذهب في مختلف أسواق الصاغة المصرية.
متوسط أسعار الذهب لليوم الأربعاء 7 أغسطس
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|767 إلى 769 جنيه مصري
|عيار 22
|703 إلى 705 جنيه مصري
|عيار 21
|671 إلى 673 جنيه مصري
|عيار 18
|575 إلى 577 جنيه مصري
|عيار 14
|447 إلى 449 جنيه مصري
|عيار 12
|383 إلى 385 جنيه مصري
|الاونصة
|23,849 إلى 23,920 جنيه مصري
|الجنيه الذهب
|5,368 إلى 5,384 جنيه مصري
|الكيلو
|766,857 إلى 769,143 جنيه مصري
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|784.97 جنيه
|$47.42
|سعر الذهب عيار 22
|719.56 جنيه
|$43.47
|اسعار الذهب عيار 21
|686.86 جنيه
|$41.50
|اسعار الذهب عيار 18
|588.74 جنيه
|$35.57
|سعر الذهب عيار 14
|457.90 جنيه
|$27.66
|سعر الذهب عيار 12
|392.48 جنيه
|$23.71
|سعر الذهب عيار 9
|294.36 جنيه
|$17.78
|أسعار أوقية الذهب
|24,413 جنيه
|$1,475
|أسعار جنيه الذهب
|5,495 جنيه
|$331.98
|أسعار كيلو الذهب
|784,968 جنيه
|$47,424
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|اليوم
|عيار 24 جرام
|عيار 21 جرام
|عيار 18 جرام
|عيار 14 جرام
|عيار 12 جرام
|5 أغسطس
|779.82 جنيه
|682.36 جنيه
|584.87 جنيه
|454.90 جنيه
|389.91 جنيه
|4 أغسطس
|766.58 جنيه
|670.77 جنيه
|574.94 جنيه
|447.17 جنيه
|383.29 جنيه
|3 أغسطس
|766.58 جنيه
|670.77 جنيه
|574.94 جنيه
|447.17 جنيه
|383.29 جنيه
|2 أغسطس
|768.31 جنيه
|672.29 جنيه
|576.24 جنيه
|448.18 جنيه
|384.15 جنيه
|1 أغسطس
|769.05 جنيه
|672.94 جنيه
|576.80 جنيه
|448.62 جنيه
|384.53 جنيه
|31 يوليو
|751.68 جنيه
|657.74 جنيه
|563.77 جنيه
|438.48 جنيه
|375.84 جنيه
|30 يوليو
|762.14 جنيه
|666.89 جنيه
|571.62 جنيه
|444.59 جنيه
|381.07 جنيه
|29 يوليو
|760.18 جنيه
|665.17 جنيه
|570.14 جنيه
|443.44 جنيه
|380.09 جنيه
|28 يوليو
|755.67 جنيه
|661.23 جنيه
|566.77 جنيه
|440.81 جنيه
|377.84 جنيه
|27 يوليو
|755.67 جنيه
|661.23 جنيه
|566.77 جنيه
|440.81 جنيه
|377.84 جنيه
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