أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية

شهدت أسعار الذهب في مصر في الفترة الأخيرة حالة من الاضطراب المستمر ، حيث انخفضت أسعار المعدن الأصفر لفترة ، ثم ارتفعت لفترة أخرى ، لتأتي في الأيام الأخيرة بقفزات كبيرة ، ليسجل الذهب أعلى سعر في تاريخه يوم الاثنين الماضي ، ولذلك نحرص بشكل مستمر على متابعة أدق المعلومات المتعلقة بأسعار الذهب في السوق المصري.

ونقوم اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر أغسطس بالعمل على تقديم تقرير فيما يتعلق بأحدث وأدق أسعار المصوغات الذهبية للأعيرة المختلفة ، سواء كان ذلك من عيار 24 جرام ، أو عيار 21 جرام ، أو عيار 18 جرم، وكذلك عيار 14 جرام ، وعيار 12 جرام ، بالإضافة إلى عرض كل من سعر الأونصة والأوقية الذهبية ، وتقديم سعر الجنيه الذهب ، وسعر كيلو الذهب في مختلف أسواق الصاغة المصرية.

متوسط أسعار الذهب لليوم الأربعاء 7 أغسطس

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 767 إلى 769 جنيه مصري عيار 22 703 إلى 705 جنيه مصري عيار 21 671 إلى 673 جنيه مصري عيار 18 575 إلى 577 جنيه مصري عيار 14 447 إلى 449 جنيه مصري عيار 12 383 إلى 385 جنيه مصري الاونصة 23,849 إلى 23,920 جنيه مصري الجنيه الذهب 5,368 إلى 5,384 جنيه مصري الكيلو 766,857 إلى 769,143 جنيه مصري

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 784.97 جنيه $47.42 سعر الذهب عيار 22 719.56 جنيه $43.47 اسعار الذهب عيار 21 686.86 جنيه $41.50 اسعار الذهب عيار 18 588.74 جنيه $35.57 سعر الذهب عيار 14 457.90 جنيه $27.66 سعر الذهب عيار 12 392.48 جنيه $23.71 سعر الذهب عيار 9 294.36 جنيه $17.78 أسعار أوقية الذهب 24,413 جنيه $1,475 أسعار جنيه الذهب 5,495 جنيه $331.98 أسعار كيلو الذهب 784,968 جنيه $47,424