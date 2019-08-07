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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث

شهدت أسعار الذهب في مصر في الفترة الأخيرة حالة من الاضطراب المستمر ، حيث انخفضت أسعار المعدن الأصفر لفترة ، ثم ارتفعت لفترة أخرى ، لتأتي في الأيام الأخيرة بقفزات كبيرة ، ليسجل الذهب أعلى سعر في تاريخه يوم الاثنين الماضي ، ولذلك نحرص بشكل مستمر على متابعة أدق المعلومات المتعلقة بأسعار الذهب في السوق المصري.

ونقوم اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر أغسطس بالعمل على تقديم تقرير فيما يتعلق بأحدث وأدق أسعار المصوغات الذهبية للأعيرة المختلفة ، سواء كان ذلك من عيار 24 جرام ، أو عيار 21 جرام ، أو عيار 18 جرم، وكذلك عيار 14 جرام ، وعيار 12 جرام ، بالإضافة إلى عرض كل من سعر الأونصة والأوقية الذهبية ، وتقديم سعر الجنيه الذهب ، وسعر كيلو الذهب في مختلف أسواق الصاغة المصرية.

متوسط أسعار الذهب لليوم الأربعاء 7 أغسطس

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24767 إلى 769 جنيه مصري
عيار 22703 إلى 705 جنيه مصري
عيار 21671 إلى 673 جنيه مصري
عيار 18575 إلى 577 جنيه مصري
عيار 14447 إلى 449 جنيه مصري
عيار 12383 إلى 385 جنيه مصري
الاونصة23,849 إلى 23,920 جنيه مصري
الجنيه الذهب5,368 إلى 5,384 جنيه مصري
الكيلو766,857 إلى 769,143 جنيه مصري

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24784.97 جنيه$47.42
سعر الذهب عيار 22719.56 جنيه$43.47
اسعار الذهب عيار 21686.86 جنيه$41.50
اسعار الذهب عيار 18588.74 جنيه$35.57
سعر الذهب عيار 14457.90 جنيه$27.66
سعر الذهب عيار 12392.48 جنيه$23.71
سعر الذهب عيار 9294.36 جنيه$17.78
أسعار أوقية الذهب24,413 جنيه$1,475
أسعار جنيه الذهب5,495 جنيه$331.98
أسعار كيلو الذهب784,968 جنيه$47,424

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليومعيار 24 جرامعيار 21 جرامعيار 18 جرامعيار 14 جرامعيار 12 جرام
5 أغسطس779.82 جنيه682.36 جنيه584.87 جنيه454.90 جنيه389.91 جنيه
4 أغسطس766.58 جنيه670.77 جنيه574.94 جنيه447.17 جنيه383.29 جنيه
3 أغسطس766.58 جنيه670.77 جنيه574.94 جنيه447.17 جنيه383.29 جنيه
2 أغسطس768.31 جنيه672.29 جنيه576.24 جنيه448.18 جنيه384.15 جنيه
1 أغسطس769.05 جنيه672.94 جنيه576.80 جنيه448.62 جنيه384.53 جنيه
31 يوليو751.68 جنيه657.74 جنيه563.77 جنيه438.48 جنيه375.84 جنيه
30 يوليو762.14 جنيه666.89 جنيه571.62 جنيه444.59 جنيه381.07 جنيه
29 يوليو760.18 جنيه665.17 جنيه570.14 جنيه443.44 جنيه380.09 جنيه
28 يوليو755.67 جنيه661.23 جنيه566.77 جنيه440.81 جنيه377.84 جنيه
27 يوليو755.67 جنيه661.23 جنيه566.77 جنيه440.81 جنيه377.84 جنيه

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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