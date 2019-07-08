أسعار الذهب اليوم الإثنين 08-07-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية.. والمعدن الأصفر يحير العالم

ننشر أسعار الذهب اليوم الإثنين 08-07-2019 في محلات الصاغة في مصر والسعودية ؛ إذ استقر سعر جرام الذهب في نهاية تعاملات أمس الأحد على ما خسرته أسعار الذهب أول أمس وهو ما يقدر بنحو سبعة جنيهات وأصبح سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة دون المصنعية يتراوح ما بين 642 – 644 جنيها، ويشهد سعر الذهب اليوم وكل يوم حالة من عدم الاستقرار وحالة من التذبذب في صعود أسعار الذهب وهبوطها ثانية ، فهو يعتبر ملاذا آمنا للكثيرين لذا يرغب العديد والكثير في ادخار المعدن الأصفر لوقت الأزمات، ويتأثر سعر جرام الذهب بسعر العملة وأسعار النفط ، كما أنه يتأثر بالأحداث العالمية من حروب وغيرها، مثلما يتأثر بالأحداث القائمة بين أمريكا وإيران، وننشر أسعار الذهب اليوم الإثنين 08-07-2019 في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين شهدت استقرارا نسبيا نوعا ما عن سعر الذهب أمس وأول أمس فبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية 168.83 ريالا وهو ما يعادل 45.02 دولار ، كما استقر سعر الذهب عيار 21 على 147.73 ريالا وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 126.62 ريالا، وأسعار الذهب في السعودية ما بين صعود وانخفاض كما هي في البلدان العربية الأخرى.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر شهدت استقرارا بعد تراجع سعر الجرام أول أمس بقيمة 7 جنيهات ، ويعد سعر جرام الذهب مؤشرا لحالة الاقتصاد التي تمر بها البلاد وصورة للمستثمرين ولمن يرغب في الاستثمار ، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة ما بين 642 إلى 644 وبلغ سعر الذهب عيار 18 ما بين 550 إلى 552، أما عن سعر جرام الذهب عيار 24 فتراوح ما بين 734 إلى 736 .

جدول أسعار الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 168.83 ريال $45.02 سعر الذهب عيار 22 154.76 ريال $41.27 اسعار الذهب عيار 21 147.73 ريال $39.39 اسعار الذهب عيار 18 126.62 ريال $33.76 سعر الذهب عيار 14 98.49 ريال $26.26 سعر الذهب عيار 12 84.42 ريال $22.51 اسعار أوقية الذهب 5,251 ريال $1,400 اسعار جنيه الذهب 1,182 ريال $315.12 اسعار كيلو الذهب 168,831 ريال $45,016

جدول أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة